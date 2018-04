Simone Coccia del GF: arriva la frecciatina di Manuel Vallicella

Grande Fratello, Simone Coccia nel mirino: la reazione di Manuel Vallicella di Uomini e Donne

Non appena è andata in onda la presentazione di Simone Coccia del Grande Fratello, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare una certa somiglianza nei suoi tatuaggi. Come l’ex tronista di Uomini e Donne Manuel, anche il concorrente del reality-show condotto da Barbara d’Urso si è tatuato alcune cose sul viso, nelle stesse zone di Vallicella. Sui social si è subito iniziato a condividere simpatici collage. Secondo la maggior parte del pubblico, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane non è altri che la brutta copia del giovane di Verona. Dopo tutti i post ironici visti sul web, anche il diretto interessato ha deciso di intervenire attraverso il suo profilo Instagram privato.

Manuel Vallicella prende in giro Simone Coccia del Grande Fratello? La presunta frecciatina

Durante la diretta della prima puntata del Grande Fratello 15, Manuel Vallicella ha commentato l’arrivo di Simone Coccia con un simpatico collage condiviso sulle storie di Instagram. Oggi, l’ex di Uomini e Donne pare sia tornato all’attaccato con una frecciatina bella e buona. In ogni caso, il diretto interessato non ha fatto nomi e ha lasciato tutto molto sul vago. Il giovane ex tronista ha infatti pubblicato un suo ritratto, accompagnandolo con un’inconfondibile frase: “The Original…” Il ragazzo potrebbe aver voluto sottolineare il fatto che il gieffino sarà sempre e soltanto una sua copia e l’originale è solo ed esclusivamente lui. Ovviamente, i fan di Vallicella hanno approvato e la pensano esattamente come lui.

Simone Coccia al Grande Fratello: la frecciatina di Manuel Vallicella di Uomini e Donne

Alcune ore fa, Manuel ha anche pubblicato un’altra enigmatica frase. “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio…” In ogni caso, quest’ultima citazione potrebbe essere rivolta a tutti e a nessuno. Al momento, sul web continuano a fare molto ironia. Coccia pare essere finito nel mirino dei telespettatori e non solo.