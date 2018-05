Simone Coccia: confronto con Elena Morali e il tatuaggio con Floriana

By

Grande Fratello 2018, Simone Coccia: la risposta alle accuse di Elena Morali e Floriana Secondi

Nel corso di questi ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Simone Coccia. Il primo finalista del Grande Fratello 2018 è finito sotto accusa a causa di alcuni particolari gossip. A quanto pare, il concorrente del reality-show è uno a cui piacciono le donne e soprattutto a cui piace fare il provolone. Secondo le dichiarazione di alcune donne dello spettacolo, il gieffino avrebbe inviato foto e video molto intimi mentre era già fidanzato con la senatrice Stefania Pezzopane. Tra tutte, ad accusare l’uomo sono arrivate anche Elena Morali e Floriana Secondi. La prima ha confessato di aver ricevuto delle curiosissime richieste da parte di Coccia. La vincitrice della terza edizione del GF pare infatti aver avuto una relazione al ragazzo.

Simone Coccia: Elena Morali e Floriana Secondi al GF, le accuse e la pace

Non appena Barbara d’Urso ha fatto vedere a Simone cosa è accaduto fuori dalla Casa più spiata d’Italia, il diretto interessato pare abbia voluto tentennare un pochino. Coccia ha infatti dichiarato di non conoscere Elena Morali, mentre sembrava non ricordare il nome della Secondi. Una volta entrate dalla porta rossa, il finaliste del reality-show ha ammesso di iniziare a ricordare. L’ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha rinfrescato la memoria del gieffino, che appena è stato sfreezato ha chiesto umilmente scusa. Successivamente, si è chiarita anche la questione con Floriana, facendo uscire anche un particolare dettaglio che nessuno di noi conosceva.

GF 15, Simone Coccia e la relazione con Floriana Secondi: il tatuaggio insieme

Mentre Simone ha inizialmente finto di non ricordare il nome di Floriana, la donna ha fatto menzione ad un tatuaggio. I due hanno avuto una relazione prima che Coccia si mettesse insieme a Stefania Pezzopane. La Secondi e il finalista del reality-show di Barbara d’Urso hanno vissuto insieme a casa di lei e insieme hanno anche fatto lo stesso tatuaggio. Anche tra loro alla fine è arrivata la stretta di mano e la pace.