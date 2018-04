Lucia Bramieri e Simone Coccia: tutto sui messaggi tra i due

Simone Coccia e Lucia Bramieri sono stati insieme? I messaggi tra i due

Il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, Simone Coccia, pare che, tempo fa, abbia iniziato a corteggiare Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri. Gossip narra che il toy boy della Pezzopane abbia mandato dei messaggi alla Bramieri. Questa storia ha fatto molto discutere. La Bramieri ha rifiutato il corteggiamento di Coccia nonostante i numerosi messaggi di lui. La donna ha anche avvisato al riguardo la fidanzata di Simone Coccia, Stefania Pezzopane, dicendole che il suo fidanzato è inaffidabile. Ma come è iniziato tutto? Nel 2015, Lucia Bramieri avevva dichiarato di aver subito delle avances proprio da parte di Coccia. “Nato tutto da un’amicizia virtuale su Facebook” aveva detto lei. “In quel periodo circolavano foto mie e sue come possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi. Da lì è nata questa conoscenza e ci siamo scambiati i numeri di telefono. Non ho avuto problemi, sapevo che era fidanzato con una senatrice che neanche conoscevo. Mi diceva che sarebbe potuto venire a Milano per incontrarci, anche con la compagna. Lei l’ho sentita una sola volta per un saluto. È stata molto carina” aveva affermato la Bramieri.

Lucia Bramieri e i messaggi da parte di Simone Coccia

“Mai però avrei pensato che lui mi avrebbe mandato dei messaggini durante la notte, un po’ fuori da quello che era il comune chiacchierare” aveva raccontato Lucia Bramieri su Simone Coccia. “Una notte mi ha scritto che era solo e che gli sarebbe piaciuto avere la mia compagnia. Mi chiedeva se avrei avuto problemi a farmi pizzicare in una situazione piccante. E vi risparmio tutto il resto. La prima cosa che ho pensato è stato chiedergli se non avesse una fidanzata alla quale rendere conto. Lui mi ha sempre detto che erano cose che riguardavano il suo privato. Non so cosa gli sia scattato in mente: non l’ho mai provocato, neanche per scherzo“ aveva chiarito la Bramieri.

Simone e Lucia si ritrovano nella Casa del Grande Fratello

Nonostante tutto, Simone Coccia e Lucia Bramieri, vivranno per un po’ sotto lo stesso tetto, quello della casa del Grande Fratello e vedremo se faranno cenno alla storia e se ne parleranno.