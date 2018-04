Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane chi sono e da quanto tempo stanno insieme

Una storia lunga e tormentata quella tra Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane. Soprattutto per via dell’età: lei più grande di lui, tanto che Simone è stato spesso etichettato come toy boy. Ma chi sono e come si sono conosciuti? Stefania Pezzopane, senatrice del PD, 58 anni, originaria di una frazione in provincia di L’aquila, Onna. La donna possiede il diploma classico e subito dopo aver terminato il liceo si è iscritta al Partito Comunista Italiano. Nel 2013 la Pezzopane è stata eletta Senatrice ma la donna è nota al pubblico anche per un altro motivo: il fidanzato. Simone Coccia, 34 anni, è un modello e un ex spogliarellista. Il ragazzo ha anche partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne. Divorziato e con un figlio di 12 anni. I due sono spesso stati protagonisti di pagine di gossip, dei famosi salotti televisivi e le critiche non sono mancate. La Pezzopane ha ventiquattro anni in più del suo fidanzato e questo ha scatenato opinioni differenti e accese.

Come si sono conosciuti Stefania Pezzopane e Simone Coccia

Simone Coccia Colaiuta ha raccontato al settimanale Novella 2000 come è iniziata la storia d’amore con la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. A prendere l’iniziativa è stato proprio l’ex spogliarellista, come confessato dal diretto interessato: “Io mi sono avvicinato per farle i complimenti per il suo lavoro, poi ci siamo scambiati il numero di telefono e dopo due o tre settimane l’ho invitata a fare un aperitivo. Dopo un’altra settimana l’ho invitata a cena a casa e lì ci siamo amati”. Stefania Pezzopane e il suo toy boy Simone Coccia hanno avuto un colpo di fulmine. Tanto che hanno fatto l’amore la prima sera che sono usciti insieme. “Sì, la sera della cena, lei si è sciolta come un ghiacciolo”, ha assicurato Simone.

Coccia e la Pezzopane: i gossip piccanti sulla coppia

Dunque, così è iniziata la loro storia d’amore così tanto chiacchierata e che ha ricevuto persino i tapiri da parte di Striscia la Notizia. I due convivono da tanto ormai e presto si sposeranno. Non sono mancate delle crisi amorose tra la coppia perché, pare che, la Pezzopane sia una donna molto gelosa. Tra i tanti gossip si è parlato di una presunta terza incomodo: Lucia Bramieri, nuora del grande Gino Bramieri. Lucia ha rivelato che Simone le avrebbe inviato dei messaggi piuttosto piccanti ma questo non ha scalfito la relazione tra Coccia e la Pezzopane: i due sono più che mai uniti e complici.