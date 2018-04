Verissimo, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Simone Barbato: le parole su Paolo Bonolis e Avanti un altro

Terminata la sua avventura all’Isola dei Famosi, Simone Barbato è stato ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore e comico ha rivelato di aver sognato Paolo Bonolis durante la sua permanenza in Honduras. Più precisamente Simone ha sognato che abbracciava in lacrime il conduttore. Barbato si è detto pronto a riconciliarsi con il presentatore: “Se lui vuole sono qui”. Ma cosa era successo tra i due? L’ex naufrago e il conduttore hanno lavorato insieme per quattro anni ad Avanti un altro. Barbato era il Mimo del Minimondo, licenziato nel 2015. Una decisione presa dagli autori che ha mandato su tutte le furie Simone, che si è sfogato in un’intervista rilasciata a La Stampa.

Le accuse di Simone Barbato ad Avanti un altro dove era il Mimo

“Mi hanno fatto fuori dal cast di Avanti un altro e quel che mi dà fastidio è che non mi hanno sostituito con uno che fa altre cose. No, hanno messo lì Luca Laurenti a imitare il personaggio che ho creato 4 anni fa. E questo solo perché lui è più ‘potente’ di me” ha detto qualche anno fa Simone Barbato, appena è stato escluso dal quiz show di Canale 5. “Sta agli autori decidere, ma un conto è rinnovare un programma con qualcosa di completamente diverso, un’altra mantenere il personaggio ma silurare chi lo ha portato al successo. È una scorrettezza bella e buona”, ha aggiunto il Mimo. Gli autori del programma di Paolo Bonolis si sono così difesi: “Nella storia di Avanti un altro c’è stata sempre una naturale alternanza di personaggi, veterani che lasciano il posto alle new entry. Quest’anno è toccato anche a lui, e lo ringraziamo per i tanti sorrisi che ci ha regalato nel corso della sua lunga militanza”.

Simone Barbato pronto a fare pace con Bonolis dopo l’Isola

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Simone Barbato tornerà a lavorare ad Avanti un altro? Chi vivrà, vedrà!