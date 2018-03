Simone Barbato eliminato dall’Isola va via e non saluta nessuno

Isola dei Famosi, chi è stato eliminato? Simone Barbato, che è andato via senza salutare nessuno

Simone Barbato è stato eliminato dall’Isola dei Famosi. Il mimo lanciato da Avanti un altro non ha vinto al televoto contro Francesca Cipriani e Franco Terlizzi. E appena Alessia Marcuzzi ha letto il verdetto, l’attore e cabarettista ha lasciato la Palapa senza neppure salutare. Un gesto che ha sconvolto i naufraghi e in primis Jonathan che, nonostante i numerosi scontri con Simone, ha chiesto al ragazzo di tornare indietro e salutare. Ma Barbato si è fermato a stringere la mano solo a Kashnian, Francesca e Franco, per poi scappare di nuovo. Un comportamento mai visto fino ad oggi all’interno del reality show, che ha sorpreso un po’ tutti, dai concorrenti ai telespettatori, senza dimenticare gli opinionisti e in particolare Mara Venier.

Simone Barbato arrabbiato con Amaurys Perez e gli altri naufraghi

Molto probabilmente Simone non ha salutato nessuno per via del duro confronto che ha avuto all’inizio della puntata. Un confronto molto acceso soprattutto con Amaurys Perez, con il quale ci sono stati scontri per tutta la settimana. I due non sono riusciti a trovare un punto di incontro durante la diretta di Canale 5, anzi hanno finito per peggiorare la situazione. Tanto che Barbato non ha salutato lo sportivo cubano e gli altri compagni dell’Isola dei Famosi. Sulla questione si è espressa Bianca Atzei, che ha osservato: “Perché non ci ha salutato? Abbiamo passato insieme anche tanti momenti belli”. Riusciranno a chiarirsi una volta finito il programma?