Simona Ventura: le parole su Maria e verità su Temptation Island Vip

Simona Ventura ad Amici: ringraziamenti speciali a Maria De Filippi e le novità su Temptation Island Vip

Simona Ventura è tornata in tv più in forma che mai. La nota conduttrice è infatti stata scelta da Maria De Filippi come membro della commissione esterna del Serale di Amici. Già nel corso delle prime due puntate, la donna si è data da fare ed è finita subito al centro dell’attenzione. A quanto pare, la presentatrice non ha affatto paura di dire la sua e non si tira indietro davanti a niente e nessuno. Nell’intervista rilasciata all’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi 17 Aprile 2018, la Ventura svela alcuni particolari dettagli del suo rapporto con la moglie di Maurizio Costanzo. A quanto pare, Super Simo non potrà mai smettere di ringraziare la De Filippi.

Maria De Filippi, lo speciale grazie di Simona Ventura: tutti i dettagli

Simona Ventura non nasconde il fatto di essere riuscita ad uscire ‘dal fango’ anche grazie e soprattutto alle opportunità che le ha dato Maria De Filippi in questi ultimi anni. Le due donne sembrano avere molto rispetto l’una per l’altra. La Ventura a Sorrisi dichiara: “Lavoro divinamente con lei, le voglio molto bene. Abbiamo una cosa in comune: ci cuciamo addosso i programmi come vestiti.” Al momento, l’unico pensiero si Simona è proprio Amici e nient’altro. Riguardo ad una sua possibile nuova conduzione dell’Isola dei Famosi, svela: “Difficile. Ora penso solo ad Amici e a dare a Maria quel che merita. Le sarò grata tutta la vita perché, dopo che mi ero rotolata nel fango, è stata lei a darmi le opportunità più interessanti.”

Temptation Island Vip: le rivelazioni di Simona Ventura

A quanto pare, Temptation Island Vip non è affatto saltato. La stessa Ventura ha fatto capire che il progetto è ancora in lavorazione e non è stato affatto accantonato. In ogni caso, on può ancora rivelare se sarà davvero lei a condurlo. Ad oggi, Super Simo si gode il Serale di Amici e basta.