Simona Ventura esce allo scoperto: la presentatrice confessa la verità sulle crisi con Gerò Carraro

Simona Ventura e Gerò Carraro, la love story ‘è finita’. A metà marzo Novella2000 titolava in questo modo, facendo piovere sul gossip dello spettacolo un fulmine a ciel sereno. Qualche mese prima c’erano state altre voci sulla possibile crisi della coppia: tanti mormorii e diversi spifferi la vedevano al capolinea. Super Simo e il produttore però hanno sempre lasciato parlare, si sono tenuti costantemente ben lontani dai riflettori che puntavano sulla loro vita privata, evitando di alimentare voci e chiacchiericci. Oggi la conduttrice è uscita allo scoperto, raccontando la sua verità su Instagram a proposito del momento odierno e di quello passato vissuto col compagno.

Super Simo, le parole sul compagno Gerò Carraro: “C’è sempre stato in questi anni un filo rosso che ci ha legato”

“C’è sempre stato in questi anni un filo rosso che ci ha legato – scrive la presentatrice in forza a Mediaset – . Abbiamo comunicato anche senza parlare, ci siamo uniti nelle difficoltà e abbiamo capito quando l’altro aveva bisogno dei suoi spazi”. Il riferimento è naturalmente al suo compagno Gerò Carraro. Tuttavia, nonostante l’incipit del messaggio faccia presagire il peggio, sentimentalmente parlando, la realtà che viene a galla è un’altra. Ed è ben più serena. “Un legame indissolubile. Love you #Baba buon compleanno ♥️♥️”, chiosa sul finale la Ventura. Dunque Super Simo da una parte ammette di aver attraversato momenti difficili e forse anche pericolose pause di riflessione (“Quando l’altro aveva bisogno dei suoi spazi”), dall’altra sbandiera la forza di un rapporto solido, radicato, lungo oltre 7 anni.

Carraro e la Ventura in vacanza assieme: nessuna crisi o allontanamento

La Ventura mette così la parola fine, almeno momentaneamente, alle voci che la vorrebbero lontana e distaccata dal produttore. La questione poteva, ancor prima delle suddette parole riportate dalla ‘Tigre di Chivasso’, essere comunque già chiara. La conduttrice infatti in questi giorni, durante le vacanze tra Ischia e Sorrento, sui suoi profili social ha postato qualche foto in compagnia del suo love, segno di una relazione tutt’altro che al tramonto.