Simona Ventura conduttrice del Grande Fratello e Temptation Island? Super Simo fa chiarezza

Simona Ventura al Grande Fratello. Simona Ventura a Temptation Island. No, Simona Ventura torna all’Isola dei Famosi. In questi mesi si è detto tutto e il contrario di tutto sul ritorno di Super Simo in tv. Alla fine, dopo gossip e indiscrezioni, la spumeggiante conduttrice è tornata sul piccolo schermo nelle vesti di Giurata ad Amici 17. Ma prima di accettare la proposta di Maria De Filippi, la Ventura ha rifiutato un altro progetto. Un nuovo reality show, Surviving Africa, che doveva andare in onda su Italia Uno. E che non ha convinto più di tanto Simona, come ammesso dalla diretta interessata in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv: “Ho preferito aspettare l’occasione giusta, dal momento che – grazie a Dio – potevo farlo. E l’attesa è stata ripagata con Amici 17”.

Perché Simona Ventura non conduce il Grande Fratello 2018

Per quanto riguarda gli altri programmi tv, Simona Ventura è stata chiara: “Il mio nome è stato messo in mezzo per tanti programmi, la verità è che non ho ricevuto nessuna proposta. Neanche per il Grande Fratello, che avrei comunque rifiutato perché io sono una da reality con i famosi come protagonisti“. La bionda presentatrice ha poi aggiunto: “Temptation Island, invece, lo seguo dall’inizio e mi piace Bisciglia, il conduttore”. E l’Isola dei Famosi? L’ex moglie di Stefano Bettarini tornerebbe mai a condurre il suo programma di successo? “No. E poi non me l’hanno mai offerta! Però la seguo come spettatrice e la trovo scoppiettante” ha assicurato Simona.

Simona Ventura: le parole di stima per Maria De Filippi

Dunque, Simona Ventura è ben felice di essere tornata a lavorare con Maria De Filippi dopo Selfie-Le cose cambiano. “Maria non è solo una conduttrice, ma è una persona speciale, un’artista. Ci capiamo al volo, dal punto di vista intellettuale e culturale. Insieme a lei si lavora proprio bene e nella sua squadra mi sento un po’ come a casa” ha confidato la Ventura.