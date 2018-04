Simona Ventura perdona Clemente Russo dopo le accuse al GF VIP

Simona Ventura e Clemente Russo fanno pace: su Instagram spunta una foto insieme

Pace fatta tra Simona Ventura e Clemente Russo. Dopo le frasi pronunciate dal pugile al Grande Fratello VIP, la conduttrice TV lo perdona. A comunicare della “pax” tra i due è la stessa “Super Simo” sui social. In un post pubblicato su Instagram l’ex presentatrice de L’Isola dei Famosi così scrive: “C’è un tempo per riflettere e un tempo per perdonare. Il nostro è il tempo del perdono“. La “Mona nazionale” usa queste parole per informare tutti i suoi follower dell’avvenuta riappacificazione con lo sportivo. Del resto, dalla foto pubblicata sembra che oggi i due siano in sintonia. L’immagine diffusa, a quanto pare scattata in provincia di Caserta per una comune iniziativa, li immortala mentre sorridenti alzano i pollici.

Clemente Russo: dopo le frasi al GF VIP la pace con Simona Ventura

La pace tra Clemente Russo e Simona Ventura arriva dopo quanto accaduto nel 2016 nella Casa di Grande Fratello VIP. In quell’anno, i rapporti tra i due si sarebbero incrinati in seguito a delle frasi pronunciate dallo stesso Russo durante la permanenza nel reality di Canale5. Come qualcuno ancora oggi ricorda, all’epoca fecero discutere alcuni dichiarazioni fatte dall’ex pugile in TV. Durante la notte, l’allora concorrente del programma Mediaset conversò con Stefano Bettarini, ex marito della Ventura, parlando di presunti tradimenti. Per tali frasi, attorno al reality scoppiò una vera e propria bufera che portò alla sua squalifica. In quel caso, la Ventura definì le frasi contestate “gravemente offensive“, anche bollandole come “evidente espressione del loro pensiero (si riferì anche a Bettarini, ndr) sul ruolo della donna e sulla famiglia“. Successivamente, Russo chiese scusa per l’accaduto, anche precisando di “(…) non riconoscermi ora nella voce che ha pronunciato le frasi “incriminate”“, e chiarendo di sentirsi “una persona profondamente diversa“.

Breve biografia di Simona Ventura e Clemente Russo

Questa una breve biografia di Simona Ventura e Clemente Russo. Lei, nata a Bentivoglio nel 1965, è una delle presentatrice TV più conosciute in Italia, negli anni divenuta molto popolare anche grazie a programmi di successo come il Festival di Sanremo, L’Isola dei Famosi e Quelli che il calcio. Lui, invece, è pugile ed attore e nel 2007 è diventato il Campione del Mondo dei Dilettanti ai mondiali di pugilato di Chicago.