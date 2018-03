Amici serale 2018, Simona Ventura nel cast: “Ingresso in pianta stabile”

La fase finale della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sta per tornare e iniziano a farsi strada i nomi dei vip che entreranno a far parte del cast, tra cui dovrebbe esserci quasi con assoluta certezza la presenza fissa di Simona Ventura. Super Simo si collocherà infatti nelle dinamiche della trasmissione per tutte e nove le puntate previste. I seguaci del programma di Canale 5 già sono al corrente che nella prossima stagione serale dello show non ci sarà più la giuria ‘tradizionale’. Nonostante questa novità però non mancherà un parterre di celebrità con una funzione simile. L’ex conduttrice di Selfie sarà tra queste, come ha fatto sapere il sempre informato sito online DavideMaggio.it.

Amici di Maria De Filippi 2018: il possibile ruolo di Simona Ventura nell’edizione serale

“Possiamo annunciarvi che farà il suo ingresso in pianta stabile nel talent show di Canale 5 Simona Ventura”, scrive DavideMaggio.it, che non ha dubbi. Il sito inoltre specifica che la Ventura, grazie al supporto di Maria De Filippi, sta cercando di rilanciare la propria carriera televisiva che negli ultimi periodi è stata alquanto altalenante. Resta da capire quale ruolo vestirà nel serale di Amici 2018. Possibile che entri a far parte della commissione giudicatrice esterna, organo che dovrebbe sostituire la ‘tradizionale’ giuria del talent. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. Per l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi però non c’è solo il lavoro. Nell’ultima intervista rilasciata si è sbottonata anche sull’amore.

Super Simo e l’amore: il matrimonio può attendere

In attesa di rivederla sul piccolo schermo, la Ventura in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha fatto il punto sulla sua situazione sentimentale vissuta con Gerò Carraro: “Sto vivendo un momento di grandissimo cambiamento che riguarda tante cose nella mia vita. Tranne Gerò che è sempre stato vicino a me: escluso lui, tutto cambia”. Un legame che si mantiene saldo ma che al momento non ha bisogno di ulteriori celebrazioni: “Le nozze possono attendere perché è come se fossimo già sposati”.