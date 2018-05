Grande Fratello: Simona Izzo attacca Luigi Mario Favoloso dopo la lite con Aida Nizar

Simona Izzo non perdona Luigi Mario Favoloso. L’opinionista del Grande Fratello ha duramente attaccato l’ex fidanzato di Nina Moric nel corso della quarta puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso. Il motivo? Simona non ha gradito il comportamento di Favoloso nei confronti di Aida Nizar. Luigi ha infatti duramente criticato la spagnola per aver mangiato la pizza con della marmellata d’albicocche. Un atteggiamento che la Izzo, spalleggiata da Cristiano Malgioglio, ha condannato. “Sei un maleducato, usi il turpiloquio, stai facendo una pessima figura. Non puoi dire quelle cose. E impara a usare il congiuntivo e la consecutio temporum”, ha detto la moglie di Ricky Tognazzi nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Luigi Favoloso si scusa per i termini usati contro Aida Nizar

Dopo l’attacco di Simona Izzo, Luigi Mario Favoloso ha provato a difendersi, ribadendo che molti italiani la pensano come lui. “Anche sulla pizza all’ananas ci sono molte critiche”, ha spiegato timidamente l’imprenditore napoletano. Poi ha fatto un passo indietro e ha chiesto pubblicamente scusa per i toni, eccessivamente esagerati, usati contro Aida Nizar, ancora una volta vittima di critiche e sfottò da parte dei suoi coinquilini del Grande Fratello. Proprio qualche ora prima la spagnola ha rivelato: “Qui dentro c’è tanta cattiveria. Per fortuna l’Italia mi ama”.