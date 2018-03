Verissimo, Silvia Toffanin mette in imbarazzo Stefano De Martino su Emma Marrone

Momenti di imbarazzo a Verissimo per Stefano De Martino. Intervenuto in collegamento dall’Honduras, l’inviato dell’Isola dei Famosi è stato stuzzicato da Silvia Toffanin sull’argomento Emma Marrone. Prima di collegarsi con il ballerino, la Toffanin ha infatti intervistato la cantante di Amici. E così Silvia ha colto la palla al balzo per chiedere a Stefano cosa pensa del nuovo lavoro musicale della Brown. “Lei ha fatto una canzone che si intitola Isola e tu ora sei sull’Isola. Che coincidenza…” ha osservato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. All’inizio l’ex marito di Belen è rimasto in silenzio, visibilmente impacciato nel rispondere alla conduttrice. Subito dopo, però, ha scelto di rilasciare una dichiarazione sulla sua ex fidanzata, che sicuramente avrà apprezzato.

Cosa ha detto Stefano De Martino su Emma a Verissimo

“Non mi mettere in imbarazzo Silvia” ha replicato De Martino alla Toffanin. Subito dopo ha aggiunto, a proposito del nuovo album di Emma Marrone: “L’Isola? È una canzone bellissima, sono contento per lei”. Il gesto della presentatrice di Verissimo non è però piaciuto più di tanto al pubblico. In molti sono infatti stanchi del gossip tra Emma e Stefano, soprattutto perché è passato molto tempo dalla fine della loro storia d’amore. Più precisamente sono trascorsi sei anni da quando De Martino ha lasciato la cantante salentina per intraprendere una storia d’amore con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il figlio Santiago.

Il pubblico boccia il gesto di Silvia Toffanin

Tanti i commenti negativi da parte del pubblico nei confronti di Silvia Toffanin e delle sue domande inopportune per Stefano De Martino. “Sto gossip inutile tra Stefano e Emma ha un po’ rotto. Sono passati 6 anni, lui ha avuto un figlio si è sposato poi separato, lei ha avuto altre storie. È INUTILE RITORNARCI SOPRA” si è lamentata un’utente su Twitter. Qualcun altro ha invece sentenziato: “Un’intervista bella e profonda come quella di emma rovinata nel giro di 0,2 secondi dalla frecciatina della Toffanin a Stefano”.