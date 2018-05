Verissimo Speciale Amici, Silvia Toffanin in lacrime per la storia di Elisa: Maria De Filippi consola la conduttrice

Momento di commozione a Verissimo Speciale Amici per Silvia Toffanin. La conduttrice si è emozionata leggendo la storia di Elisa, la giovane mamma che è morta di tumore e ha lasciato la figlia neonata. Una storia che Maria De Filippi ha portato a galla in una puntata del Serale di Amici 17, facendo leggere la lettera del marito di Elisa a Giulia Michelini. La Toffanin ha riletto quella lettera e a fatica ha trattenuto le lacrime. A consolarla ci ha pensato la De Filippi, che ha abbracciato la compagna di Pier Silvio Berlusconi.

La straziante storia di Elisa e il testo della sua lettera

Elisa era una giovane donna che dopo aver partorito ha scoperto di avere un tumore al seno. Prima di morire la donna ha preparato 18 regali per la figlioletta Anna, per starle così vicina fino al compimento dei 18 anni.

Il testo della toccante lettera letta a Verissimo Speciale Amici da Silvia Toffanin:

Non posso più svegliarmi con te

Non posso più pranzare con te

Non posso più cenare con te

Non posso più dormire con te

Non posso più ridere con te

Non posso più piangere con te

Non posso più giocare con te

Non posso più litigare con te

Non posso più fare pace con te

Non posso più cantare con te

Non posso più camminare con te

Non posso più brindare con te

Non posso più viaggiare con te

Non posso più sentire il treno con te

Non posso più fare progetti con te

Non posso più sognare con te

Non posso più addobbare l’albero di Natale con te

Non posso più crescere con te

Non posso più crescere Anna con te

Non posso più accarezzarti

Non posso più toccarti

Non posso più sfiorarti

Non posso più baciarti

Non posso più stringerti

Non posso più abbracciarti

Non posso più parlarti

Non posso più ascoltarti

Non posso più regalarti tulipani

Non posso più guardarti negli occhi

Non posso più tenerti la mano

Non posso più darti il bacio della buonanotte

Non posso più rimboccarti le coperte

Non posso più dirti “ci vediamo dopo”

Non posso più dirti “ti amo”

Non posso più dirti “scusa”

Non posso più dirti “grazie”

Non posso più dirti “forza Eli, ce la faremo”

Ma posso ancora amarti.

Insieme. Per Sempre”.

Verissimo Speciale Amici: Irama ha cantato Che vuoi che sia

Subito dopo aver letto la lettera, Silvia Toffanin ha invitato Irama a cantare una canzone del suo repertorio dedicata proprio alle persone che non ci sono più per via di una brutta malattia. Il pezzo si intitola Che vuoi che sia e dopo la peformance che ha commosso il pubblico e la conduttrice di Verissimo, Irama ha dichiarato: “Ci sono poche cose che rimangono in eterno, una di queste è l’affetto”.