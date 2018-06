Shakira tifa Colombia e non segue Piqué ai Mondiali in Russia

Perché Shakira è assente ai Mondiali di calcio 2018 in Russia

Ai Mondiali di calcio 2018 in Russia c’è un’assenza importante. No, non stiamo parlando della nazionale italiana bensì di Shakira. La cantante non è tra le wags che hanno seguito mariti e fidanzati in questa importante competizione. Shakira e Pique si sono dunque lasciati? Ufficialmente no, nonostante i recenti e sempre più insistenti gossip di crisi tra i due. L’artista è semplicemente impegnata con il suo tour mondiale. Un impegno che inizialmente non era previsto: Shakira doveva esibirsi lo scorso autunno tra l’Europa e l’America ma un problema alle corde vocali ha rinviato i vari concerti. In Italia, ad esempio, la performance della sud americana a Milano era fissata allo scorso 3 dicembre ma è riuscita a svolgersi solo il 21 giugno. Le prossime tappe saranno tra luglio e agosto in Francia, Spagna, Turchia, Libano, Canada e Stati Uniti. Per la cantautrice è praticamente impossibile recarsi in Russia e dare da vicino il proprio sostegno a Piqué. Ad ogni modo Shakira sta seguendo i Mondiali a distanza anche se ha deciso di fare il tifo per la Colombia, il suo paese natale, anziché per la Spagna.

Shakira e i figli Milan e Sasha tifano per la Colombia

Sui social network Shakira si è mostrata con i colori colombiani, ovvero giallo, blu e rosso. Insieme ai figli Milan e Sasha – che l’hanno seguita in tour – l’artista sta tifando per la Colombia, la sua terra natale. Su Instagram non sono mancati foto e video a sostegno della squadra, soprattutto quando il team capitanato da Falcao e Cuadrado ha sconfitto per 3-0 la Polonia. La scelta di Shakira ha fatto storcere il naso a più di qualcuno visto che i figli avuti da Piqué sono nati a Barcellona. Ma la cantante è incurante delle critiche e va dritto per la sua strada. Da anni Shakira ha deciso di non dare troppo peso alle malelingue e di godersi appieno la sua vita e l’affetto dei fan.