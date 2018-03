Serena Garitta si è rifatta il seno: dopo la gravidanza era sciupato

Serena Garitta ha il seno rifatto: la confessione a Pomeriggio 5

Ritocchino estetico per Serena Garitta. L’ex concorrente del Grande Fratello, oggi conduttrice e inviata, ha confessato a Pomeriggio 5 di aver rifatto il seno di recente. Sebbene abbia sempre avuto una taglia abbondante, Serena ha riscontrato dei problemi dopo la gravidanza e l’allattamento del piccolo Renzo, il figlio che ha avuto nel 2016 dall’attuale compagno Niccolò. Il décolleté della Garitta si era afflosciato a causa delle numerose poppate e aveva perso l’elasticità di un tempo. La collaboratrice di Barbara d’Urso ha così deciso di ricorrere al bisturi e alle sapienti mani del Professor Lorenzetti, esperto di chirurgia estetica spesso ospite dei programmi tv di Canale 5.

Perché Serena Garitta si è rifatta il seno

“Dopo l’allattamento ho avuto un crollo. Usavo il push up ma alla fine ho ceduto alle lusinghe di Lorenzetti” ha confessato Serena Garitta nel salotto di Barbara d’Urso. Nonostante l’intervento, pochi si sono accorti del cambiamento fisico della presentatrice di Sportitalia, come ammesso dall’ex gieffina: “Non se n’è accorto nessuno”. Gli stessi genitori di Serena hanno fatto fatica a crederci perché la Garitta ha sempre avuto delle forme piuttosto generose. Come ribadito pure dal dottor Lorenzetti a Pomeriggio 5: “Abbiamo usato delle protesi di media grandezza. Serena aveva già una bella forma di decollete che è stato sciupato dalla gravidanza. Abbiamo inserito delle protesi anatomiche a goccia”.

La nuova vita di Serena Garitta dopo il Grande Fratello

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Serena Garitta si è costruita una solida carriera nel mondo dello spettacolo. Col tempo è riuscita a trovare anche una realizzazione nel privato: da quasi due anni è mamma di Renzo (il bambino è stato chiamato così in onore del suocero) ed è felice accanto a Niccolò, che ha appena 28 anni (mentre Serena ne ha 39). La differenza d’età non è mai stata un problema per la coppia, come sottolineato dalla stessa Garitta: “Siamo vivaci ed estroversi, ci piace fare baccano. Litighiamo spesso, ma del resto siamo in crescita”.