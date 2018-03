Serale Amici 17: entrano Brian, Emma e Sephora, bocciato Biondo

Brian, Emma e Sephora accedono al serale di Amici 17, Zerbi insiste su Biondo

Brian, Emma e Sephora entrano al serale di Amici 2018. Diverse sono state le esibizioni degli allievi di questa edizione per poter arrivare al fatidico serale. Eppure la maggior parte di loro non ha avuto questa possibilità. Il pubblico da casa si lamenta sul web, poiché la metodologia utilizzata dal programma per permettere loro di entrare al serale fa solo perdere del tempo. Infatti, ogni professore ha la sua prima scelta e non si arriva mai ad avere un voto unanime per gli allievi che vengono proposti. Inizialmente, sono scesi al centro dello studio i primi otto favoriti in classifica dal pubblico. Stiamo parlando di Emma, Carmen, Irama, Biondo, Valentina e Matteo, fatta eccezione per Einar che è già entrato al serale insieme a Lauren, la scorsa puntata. A fianco a loro, ora indossa la maglia verde anche Brian. In questo caso, il favorito di Alessandra Celentano è riuscito ad ottenere un “SI” da parte di tutti e quattro i professori di ballo. Zerbi fa di tutto pur di convincere gli altri professori a dare il consenso a Biondo. Eppure il cantante ancora non sembra riuscire a convincere tutti.

Serale Amici 17: Alessandra Celentano fa entrare il suo beniamino, Emma conquista tutti

Il serale si avvicina e Maria De Filippi ha iniziato a distribuire le maglie verdi. Dopo Einar e Lauren, anche Brian è riuscito ad ottenere l’accesso. Alessandra Celentano ha fatto di tutto per convincere i suoi colleghi a permettere l’entrata al serale del ballerino. Ma pare non ci fosse bisogno, perché tutti i professori si sono mostrati convinti nel voler vedere il giovane indossare la maglia verde. Ed ecco che anche Emma riesce ad accedere al serale. A permettergielo è il professore Carlo Di Francesco, il quale ha scelto di cambiare la sua prima scelta, da Carmen a Emma. Quest’ultima è ben apprezzata da tutti i docenti di canto, che scelgono di farle indossare la maglia verde.

Sephora entra al serale, Biondo non riesce a convincere i professori

Cambia il metodo utilizzato per permettere agli allievi di accedere al serale. Ora i ragazzi devono solo ottenere la maggioranza e, dunque, non devono per forza essere quattro i SI dei professori. Anche in questo modo, molti di loro non riescono ancora a riceverre la maglia verde, fatta eccezione per Sephora. Anche la ballerina si unisce alla panchina del serale. La puntata di conclude con Zerbi che annuncia di voler vedere al più presto Biondo al serale.