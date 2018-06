Temptation Island, Selvaggia Roma lancia una frecciatina ad una delle nuove coppie del programma: l’ironia su Valentina e Oronzo

Mancano meno di tre settimane all’inizio della nuova stagione di Temptation Island ma già sul web delle nuove coppie scelte per la trasmissione si parla tanto. In questo caso, però, a prendere la parola è un’ex protagonista del programma, ovvero Selvaggia Roma. L’ex di Francesco Chiofalo, nello specifico, sui social si è lasciata andare qualche battuta sulla nuova coppia formata da Valentina e Oronzo. Con un’ironia pungente e un messaggio neanche troppo velato, infatti, Selvaggia ha commentato la presentazione dei due. La sua frecciatina, però, era rivolta soprattutto a Valentina che, secondo lei, sarà la prima ragazza del villaggio a dover fare i conti con un eventuale tradimento del proprio fidanzato.

Selvaggia Roma di Temptation Island avvisa Valentina, una delle nuove protagonista di questa edizione: “Preparati alle corna”

Dopo aver visto il video di presentazione della terza coppia di Temptation Island, Selvaggia Roma su Valentina e Oronzo ha voluto esprimere sui social il suo parere. Con una storia pubblicata su Instagram, infatti, l’ex volto noto di Temptation Island ha ironizzato e lanciato una chiara frecciatina alla ragazza. “Lui dice sbaglierò 100 mila volte ma tanto Valentina mi perdona…” ha prima esordito dicendo Selvaggia. Frase, questa, che l’ex di Chiofalo ha concluso dicendo: “Valentì preparate!”, facendo il gesto delle corna e accompagnando il tutto con delle Gif che non hanno lasciato spazio all’immaginazione.

Francesco Chiofalo aggredito in un supermercato: la versione dell’ex protagonista di Temptation Island

Una giornata movimentata ieri è stata sicuramente quella di Francesco Chiofalo, ex di Selvaggia Roma. Il ragazzo, infatti, ha raccontato sui social di essere stato aggredito in un supermercato. Il motivo? “Penso che sia perché l’ex moglie mi ha visto in tv e in passato ha fatto apprezzamenti” ha spiegato lui su Instagram stories “Lui è bruttissimo, di una bruttezza pazzesca, senza capelli, pesa 10 chili”.