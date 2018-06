Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona, nervi tesi. Lui la querela in diretta, lei replica duramente e rifiuta il confronto tv: cosa è successo.

Fabrizio Corona nelle ultime ore, dal suo profilo Instagram, ha pubblicato diverse Stories assai dure contro Selvaggia Lucarelli. Oltre all’uso di parole piuttosto colorite, il fotografo si è filmato mentre si è recato al tribunale di Milano per depositare la querela contro la giornalista. Inoltre, l’ha invitata a un confronto in tv. Più precisamente le ha lanciato la sfida a presentarsi domenica 17 giugno negli studi del programma Non è l’arena (La7), condotto da Massimo Giletti, di cui lui sarà ospite. L’azione legale dell’ex re dei paparazzi nei confronti della scrittrice era nell’aria. Corona nei giorni scorsi aveva infatti minacciato di querelarla dopo le ‘perplessità’ espresse dalla Lucarelli a proposito della lite che aveva coinvolto Fabrizio fuori dalla discoteca Hollywood qualche settimana fa. La blogger, oggi, non ha tardato a rispondere a quanto affermato dal fidanzato di Silvia Provvedi.

Corona contro la Lucarelli: “Oggi sto andando in tribunale a depositare una querela nei confronti di una pseudo giornalista tutta rifatta”

“Ci sono dei momenti in cui bisogna farsi seri nella vita” racconta Corona tramite alcune Instagram Stories, mentre è in viaggio verso il tribunale di Milano. Poi aggiunge: “Oggi sto andando in tribunale a depositare una querela nei confronti di una pseudo giornalista tutta rifatta che da dieci anni scrive contro di me, ma quando la chiamo per venire a confrontarsi non ce la fa“. L’ex re dei paparazzi è un fiume in piena e rilancia: “Ti invito domenica 17, come ha fatto la redazione di Massimo Giletti, da cui tante volte sei andata a infangare il mio nome, a venire a confrontarti con me, se hai le pa..e. Fallo, se hai le pa..e, anziché parlare”. Dalle parole ai fatti è stato un attimo, visto che l’ex di Belen si è poi ripreso mentre firmava i documenti in tribunale, certificando anche via social la sua azione legale.

Selvaggia Lucarelli: “Non andrò in tv in una puntata dedicata a un confronto col tizio che entra e esce di galera”

Corona attacca, Selvaggia risponde. E lo fa fulmineamente, da Twitter. “Non andrò in tv in una puntata dedicata a un confronto col tizio che entra e esce di galera perché a) non mi interessa avere alcun confronto trash con lui b) dal 14 per giunta sono in vacanza in un paese molto lontano perché al contrario suo, IO possiedo il passaporto”. Poco dopo la blogger, sempre dal social cinguettante, ha pubblicato la foto di Corona mentre è in tribunale a depositare la querela, commentando: “La cancelliera del tribunale di Milano che riprende Corona che deposita la querela. E Corona che la riprende e la mette su Instagram. Il tribunale, luogo in cui si decide della vita delle persone, come il grande fratello. La mestizia.” Finita qui? No, Corona, sempre da Instagram, ha ri-invitato la scrittrice a tirare fuori le pa..e in un confronto tv. Si attendono sviluppi della querelle.