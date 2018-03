Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli chiama in causa Francesco Monte e il canna-gate: la battuta a Akash Kumar

La tredicesima edizione di Ballando con le stelle è appena decollata e la vivace Selvaggia Lucarelli ha subito messo un po’ di pepe al programma guidato da Milly Carlucci. La scrittrice infatti non ha resistito alla ghiotta tentazione di citare il cannagate e uno dei suoi principali protagonisti, Francesco Monte. Ma cosa ci azzeccano le polemiche dell’Isola dei Famosi e la trasmissione in prime time di Rai 1? Semplice, hanno un filo conduttore: Akash Kumar, modello iraniano nonché concorrente del talent, che è amico proprio di Monte. Così, dopo la sua esibizione, la blogger non si è lasciata sfuggire l’occasione di rivolgergli un paio di domandine ironiche a proposito dell’amicizia con l’ex tronista. L’iniziativa, per usare un eufemismo, non ha entusiasmato la padrona di casa, la Carlucci.

La Lucarelli stuzzica Akash sul cannagate e sull’amico Monte: “Ti sei fumato una canna?”

A Ballando con le stelle è il turno del fascinoso Akash Kumar che danza in coppia con la ballerina svedese Veera Kinnunen. L’esibizione si conclude ed è il turno dei pareri della giuria. La Lucarelli comincia con una domanda soft al modello: “So che sei amico di Francesco Monte, è vero?”. Akash risponde positivamente, stimolando la curiosità ironica della blogger: “Non è che prima ti sei fumato una canna in camerino?”. Segue il mugugno della platea. Milly Carlucci risolve in men che non si dica l’intoppo, procedendo e non dando ulteriore attenzione all’intervento. Intanto Selvaggia ‘corre ai ripari’, affermando di aver soltanto scherzato. La vicenda è chiusa, caso mai fosse iniziata.

Gli ultimi sviluppi del canna-gate: gli interventi di Pietro Tartaglione e Giulia Calcaterra

Selvaggia Lucarelli ha fatto un’uscita infelice? Ognuno giudichi da sé. Però una cosa è certa. Il canna-gate continua a tenere banco. Le dichiarazioni più recenti sono fresche fresche, giunte nelle ultime 24 ore da Giulia Calcaterra e Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta. La prima, dopo l’intervista esplosiva rilasciata a Striscia la Notizia, è tornata a parlare della vicenda con la testata online Fanpage.it. Pietro invece è intervenuto ai microfoni di Radio Radio, affermando che la sua ragazza è sicuramente estranea alla vicenda sollevata da Eva Henger.