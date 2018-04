Selvaggia Lucarelli: da Ballando parte la frecciatina alla Celentano di Amici

Da Ballando con le stelle ad Amici: un messaggino di Selvaggia Lucarelli per Alessandra Celentano

Durante il torneo di Ballando con le stelle rivolto ai ballerini non famosi selezionati durante il tour del programma, Selvaggia Lucarelli coglie l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa. Ad esibirsi questa sera è una giovanissima danzatrice, Aurora Nobile, campionessa italiana. La sedicenne di Nichelino ha un fisico da urlo e molto muscoloso. Dopo l’esibizione della ballerina, Selvaggia Lucarelli prende parola: “In altri programmi dicono che le ballerine devono essere magre, lei, con quella carne, era bellissima“. La frecciatina è ovviamente rivolta alla maestra Alessandra Celentano che, ogni anno ad Amici, ribadisce la necessità di una forma fisica longilinea per ogni ballerina professionista. Nonostante il pensiero della Celentano sia esclusivamente un giudizio professionale (e non privato), le sue dichiarazioni sollevano sistematicamente polemiche tra il pubblico.

Selvaggia Lucarelli e le questioni peso

Poteva mai la Lucarelli non rispondere? Milly non commenta e va avanti. Il pubblico applaude. La Lucarelli ha spesso fatto sentire la sua voce in merito alle questioni legate alla bilancia. Lo scorso anno si è schierata in difesa di Vanessa Incontrada, ingiustamente criticata per il suo peso corporeo. Tagliente e pungente come sempre, Selvaggia Lucarelli, direttamente da Ballando, difende stasera la ballerina Lauren di Amici, dopo quanto accaduto lo scorso sabato.

Ad Amici Maria De Filippi fa ballare le ballerine curvy

E mentre Selvaggia Lucarelli non perde occasione per lanciare una frecciatina al programma concorrente, nel corso della stessa serata Maria De Filippi decide di dare una lezione ad Alessandra Celentano. La conduttrice fa esibire ad Amici un gruppo di ballerine curvy, guidato dall’americana, Akira Armstrong, apparsa anche in un video di Beyoncé. Il pubblico apprezza così tanto che il gruppo si esibisce ben due volte: nel corso della seconda esibizione si intromettono pure Alessandra Amoroso e Giulia Michelini, che fanno parte della Commissione Esterna del talent show.