Selena Gomez visita Montecassino: arriva in elicottero con David Henrie

Selena Gomez in Italia: visita all’Abbazia di Montecassino. Arrivo in elicottero

Selena Gomez è in Italia! La pop star si è recata presso l’Abbazia di Montecassino. Arrivata in elicottero, Selena Gomez non è certo passata inosservata. Tutt’altro. Era presente molta gente e i più giovani, in particolar modo, hanno subito riconosciuto la star mondiale Selena Gomez. Le foto scattate dai fan e con i fan hanno fatto il giro del web tanto che in moltissimi hanno cercato di raggiungere la Gomez a Montecassino per incontrarla. Pare che l’Abbazia di Montecassino non sarà l’unica tappa italiana che Selena Gomez farà in questi giorni, però. Un tour dell’Italia è quello che sembra aver in mente la pop star mondiale.

Selena Gomez in Italia ma non da sola: con lei anche David Henrie

Selena Gomez non è arrivata in Italia da sola, però. Con lei anche l’attore David Henrie, avvistato insieme a Selena Gomez proprio durante la sua visita presso l’Abbazia di Montecassino. Selena Gomez e David Henrie hanno lavorato già insieme per la Disney con I Maghi di Waverly. Insieme ai due pare ci siano anche altri attori di Hollywood accompagnati da Andrea Iervolino produttore internazionale ma originario del luogo.

Selena Gomez: in Italia dopo le offese di Stefano Gabbana

Selena Gomez è arrivata in Italia dopo l’offesa lanciata da Stefano Gabbana componente del duo di stilisti italiani Dolce e Gabbana. La pop star mondiale è stata difesa da numerosi artisti tra cui l’italiano Riki e la collega e amica Miley Cyrus.