Selena Gomez preoccupata per il nuovo album di The Weeknd

The Weenkd e il nuovo album: Selena Gomez preoccupata per le frecciatine a Justin Bieber

The Weeknd sta per tornare con un nuovo album: My Dear Melancholy. E Selena Gomez, ex fidanzata del cantante, è più che mai preoccupata. Il motivo? Secondo quanto fa sapere l’Hollywod Life, l’ex stellina Disney è tortmentata per gli eventuali riferimenti presenti nelle nuove canzoni. Abel Tesfaye, com’è noto, attinge alla sua realtà per scrivere i suoi brani e secondo molti non mancheranno nel nuovo prodotto discografico dei riferimenti a Justin Bieber. E sì, perché dopo un anno di fidanzamento con The Weeknd la Gomez si è ributtata tra le braccia del canadese (con il quale però ora la storia è in stand by a causa di una pausa di riflessione). Senza contare che per un lungo periodo – e sempre per una palese gelosia nei confronti di Selena – Justin non ha risparmiato frecciatine al collega.

Selena Gomez tiene ancora a Justin Bieber

“Selena è preoccupata per il nuovo album di The Weeknd, per quello che ha potuto scrivere della loro storia. Preoccupata non tanto per lei – non pensa che Abel possa metterla in cattiva luce – bensì per Justin Bieber e le eventuali frecciatine” ha spiegato una fonte all’Hollywood Life. “Selena ha paura di eventuali riferimenti a Justin nel nuovo album di The Weeknd” ha aggiunto l’amico anonimo della Gomez. Sarà davvero così?

La guerra tra The Weeknd e Justin Bieber

Lo scorso anno Justin Bieber ha più volte attaccato The Weeknd perché geloso della sua storia d’amore con Selena Gomez. Abel non ha mai replicato pubblicamente al collega più giovane: si vendicherà ora attraverso il nuovo album?