Il Segreto: Severo arrestato e accusato di omicidio

Anticipazioni Il Segreto: Severo sequestra Venancia e poi viene arrestato

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Severo si ritrova ancora ad affrontare delle tragedia. Come vi abbiamo già anticipato, il piccolo Carmelito scompare. Dopo qualche tempo, Candela comprende che dietro la sua sparizione c’è proprio Venancia. Così, la pasticcera fa di tutto pur di salvare il figlio. Affrontando l’ex suocera, la moglie di Severo perde la vita. Il Santacruz, ovviamente, non riesce ad accettare la morte della moglie ed è disposto a tutto pur di vendicarla. Ma prima deve mantenere un’importante promessa fatta proprio a Candela: deve trovare Carmelito. Per raggiungere questo obbiettivo si ritrova costretto a sequestrare Venancia. Quest’ultima non ha alcuna intenzione di rivelare al Santacruz la posizione di suo figlio. Anzi, continua a prendersi gioco di lui. Sappiamo che l’ex suocera di Candela ha una gravissima malattia. Venancia ha pochi giorni di vita e Severo è consapevole di questo dettaglio, tanto che fa di tutto pur di farla parlare prima che sia troppo tardi. Ma la situazione sfugge di mano al Santacruz.

Il Segreto anticipazioni: Venancia muore, Severo sconvolto

Severo sequestra Venancia e le chiede di confessare dove si trova Carmelito. Un pomeriggio esce dal rifugio per fare una passeggiata con Carmelo. Al suo ritorno trova l’ex suocera di Candela morta. Dunque, il Santacruz non sa dove si trova suo figlio e senza Venancia potrebbero non scoprirlo mai. Intanto, lo scheriffo Meliton Melquiades inizia a insospettirsi di fronte alla sparizione di Venancia e Severo. Quest’ultimo dichiara di aver lasciato Puente Viejo per andare a trovare Lucas. Così, lo sceriffo pensa bene a telefonare il dottore per scoprire la verità. Fortunatamente, l’uomo finge e conferma la versione dell’amico. Severo appare spiazzato di fronte alla morte di Venancia. Seguendo il consiglio di Carmelo, prepara una fossa per seppellire il cadavere.

Anticipazione Il Segreto: Severo in carcere con l’accusa di tentato omicidio

Meliton riesce a trovare il posto, insieme ad altri membri della guardia civile, prima ancora dell’occultamento del cadavere di Venancia. Ora lo sceriffo è costretto ad accusare ufficialmente Severo di tentato omicidio, trasferendolo in carcere. Dalle anticipazioni sappiamo che il Santacruz viene anche condannato a morte.