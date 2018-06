Il Segreto: Francisca sposa Raimundo e poi esplode la passione

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca e Raimundo si sposano e poi scoppia la passione

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Donna Francisca e Raimundo coronano finalmente il loro sogno d’amore, sposandosi. Inizialmente l’Ulloa fa la sua proposta di matrimonio, ma non ottiene una risposta positiva dalla sua amata. Infatti, la dark lady di Puente Viejo dichiara di non voler diventare sua moglie, poiché la situazione è abbastanza serena anche senza le loro nozze. Ricordiamo che in passato il loro matrimonio è stato attaccato da Cristobal, causando gravi problemi a Raimundo. Ma ecco che Donna Francisca riesce a sorprendere, ancora una volta, l’Ulloa dichiandogli il suo amore e accettando finalmente di sposarlo. La coppia si prepara per l’evento e invita tutte le persone che hanno fatto parte della loro vita. Nel frattempo, Severo continua a meditare vendetta contro la Montenegro, tanto che si teme un suo possibile attacco durante la cerimonia. Stavolta per Donna Francisca e Raimundo tutto procede per il meglio, tranne qualche piccola discussione nel corso dell’evento.

Il Segreto anticipazioni: Saul ed Emilia testimoni delle nozze di Francisca e Raimundo

Donna Francisca e Raimundo hanno rispettivamente come testimoni Saul ed Emilia. Oltre i due, sono presenti all’evento la famiglia Miranar e Alfonso. Non solo, non mancano Julieta e Prudencio. Quest’ultimo decide di farsi accompagnare proprio dalla Uriarte, grande nemica di Francisca, facendo infuriare Saul. I due fratello Ortega discutono animatamente durante la festa. Nonostante ciò, nessun altro intoppo guasta la cerimonia. Gli invitati si divertono tra loro, con danze e brindisi. Emilia, intanto, si augura che questo matrimonio abbia anche come scopo quello di portare la pace tra la sua famiglia e la Montenegro. Dalle anticipazioni spagnole, sappiamo che Donna Francisca scopre che Maria e Gonzalo sono vivi, ma non commette alcun gesto negativo nei loro confronti. Questo sembra confermare la speranza di Emilia.

Anticipazione Il Segreto: una notte bollente per Francisca e Raimundo

Ed ecco che dopo brindisi e danze, Donna Francisca e Raimundo si lasciano andare alla passione. I due neo sposini se ne vanno e raggiungono la loro stanza, per poter stare un po’ in intimità. Tra loro scoppia immediatamente la passione e trascorrono una notte bollente tra le coperte. Per Francisca e Raimundo questa giornata diventa molto speciale.