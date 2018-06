Il Segreto: Francisca si vendica con Carmelo usando il figlio di Adela

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca incontra Ulpiano e gli rivela una verità sconvolgente

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Donna Francisca blocca i preparativi delle nozze di Carmelo e Adela. La dark lady di Puente Viejo riesce a trovare, in questo modo, vendetta nei confronti del sindaco. Nel piccolo paesino spagnolo fa il suo ritorno il figlio di Adela, Ulpiano. Quest’ultimo è felice di vedere la mamma serena e vicina al matrimonio con Carmelo. A rovinare tutto ci pensa proprio la Montenegro, che dà appuntamento al giovane, fingendo di essere una ragazza. Convinto di incontrare una giovane del paese, Ulpiano si reca nei boschi. Ed ecco che gli appare di fronte Donna Francisca, la quale gli confessa tutta la verità su Carmelo. Scendendo nel dettaglio, la dark lady rivela al ragazzo che il futuro marito di sua madre è l’assassino di suo padre. Ovviamente Ulpiano resta sconvolto di fronte a questa notizia. La Montenegro ci tiene anche a sottolineare che Adela conosce tutta la verità sull’omicidio di suo padre.

Il Segreto anticipazioni: il figlio di Adela vuole uccidere Carmelo

Il figlio di Adela è sconvolto per quanto scoperto, ma soprattutto è arrabbiato con la maestra di Puente Viejo. Il giovane non dà più il suo consenso al matrimonio della madre, tanto che decide di lasciare casa sua per andare a vivere da Matias e Marcela. Proprio in questi giorni decide di vendicare la morte del padre, uccidendo Carmelo. Donna Francisca, dopo i vari torti subiti da parte del sindaco e Severo, riesce a trovare l’arma giusta per ottenere la sua vendetta. Ricordiamo che i due amici stanno tentando di tutto pur di rendere la vita impossibile alla Montenegro. Quest’ultima, come già potevamo aspettarci, non può di certo restare con le mani in mano.

Anticipazione Il Segreto: Don Anselmo tenta di risolvere la situazione

Ma la trama della soap ha una svolta quando Don Anselmo interviene per risolvere questa situazione. Ebbene, il prete ancora una volta riesce a placare gli animi. Nel frattempo, Carmelo e Severo continuano a ostacolare i lavori di Donna Francisca, per continuare la loro vendetta.