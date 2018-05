Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca sa che Maria è viva

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca sa che Maria e Gonzalo sono a Cuba

Donna Francisca continua a stupire i telespettatori che seguono le puntate de Il Segreto. In Spagna il pubblico ha scoperto che la Montenegro sa, da diverso tempo, che Maria e Gonzalo sono ancora vivi. A rivelarlo è la stessa dark lady di Puente Viejo a Emilia e Alfonso. Da anni Francisca sa che la coppia vive a Cuba insieme a Esperanza e Beltran. Ricordiamo che la Montenegro inizialmente credeva che i due fossero morti. Infatti, entrambi avevano inscenato la loro morte per riuscire a vivere serenamente il loro matrimonio, senza avere a che fare con l’ostilità di Francisca, la quale ha sempre ostacolato il loro amore. Stando alle anticipazioni spagnole, Emilia e Alfonso scoprono che sta arrivando un ciclone a Cuba. Subito iniziamo a temere per la vita della coppia. Per riuscire a mettersi in contatto con le autorità i coniugi Castaneda decidono di partire. Con l’aiuto di Raimundo, tentano di muoversi con discrezione per evitare che Francisca si accorga della verità.

Il Segreto puntate spagnole: Francisca non farà del male a Maria e Gonzalo

Proprio, in questa occasione, arriva il colpo di scena. Donna Francisca rivela a Emilia, Alfonso e Raimundo di essere a conoscenza della verità su Maria e Gonzalo. La Montenegro confessa di aver scoperto il tutto quando Aurora, dopo la morte di Bosco, si era imbarcata per Cuba per consegnare Beltran alla coppia. Dopo aver saputo che la nipote era tornata da questo viaggio senza il nipote, ha deciso di ingaggiare un detective privato per comprendere la realtà dei fatti. Francisca afferma anche di aver sempre sperato che un giorno Raimundo riuscisse a raccontarle la verità. Stupendo tutti, la dark lady dichiara di non voler creare alcun danno a Maria e Gonzalo, ma a due condizioni: nessuno dovrà mai sapere la verità e in futuro vorrà anche lei ricevere informazioni sulla coppia.

Il Segreto: Emilia e Raimundo sconvolti di fronte alla confessione di Francisca

Emilia e Raimundo accettano, sconvolti, le condizioni di Donna Francisca. La Ulloa, durante una conversazione con Alfonso, spiega che in fondo la Montenegro ha sempre voluto bene a Maria. Un segreto così grande non poteva di certo restare nascosto per tanto tempo, visto che la dark lady sa sempre tutto di tutti.