Il Segreto anticipazioni spagnole: Fe tenta il suicidio

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Fe accusata della scomparsa di Nazaria pensa al suicidio

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Fe cerca di suicidarsi. La simpatica e dolce domestica viene trovata da Mauricio con una corda legata al collo. L’idea di togliersi la vita arriva quando tutto Puente Viejo inizia ad avere dei dubbi su di lei. Infatti, nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna, Nazaria è scomparsa. La moglie di Mauricio fa perdere le sue tracce e tutti pensano che sulla sua sparizione abbia a che fare proprio Fe. Quest’ultima nega apertamente al capo mastro di sapere qualcosa su questa scomparsa. A complicare la situazione ci pensa proprio Donna Francisca. La dark lady di Puente Viejo accusa in pubblico la domestica, rivelando che sta mentendo a tutti. La Montenegro dichiara di fronte al paese intero che la domestica ha cercato di uccidere Nazaria per farla tacere. A questo punto, Mauricio chiede ulteriori spiegazioni alla sua amata sul luogo dove potrebbe trovarsi la moglie. Ma Fe continua a dichiarare di non avere nulla a che fare con la sua scomparsa.

Il Segreto puntate spagnole: Fe tenta di togliersi la vita

L’unica a credere nelle parole di Fe è Emilia. Quest’ultima decide di parlare con la sua amica per avere delle spiegazioni rigaurdo a quanto sta accadendo. La domestica dice la verità, ammettendo di non sapere nulla sulla scomparsa di Nazaria. A rendere l’accusa concreta ci pensa il Generale, che da qualche tempo sta mettendo timore negli animi degli abitanti. In particolare, aveva condannato a morte Nicolas, per aver ucciso suo figlio. Vi avevamo già anticipato che l’Ortuno uccide l’assassino di Mariana, che si rivela essere il figlio di questo crudele Generale. Proprio lui accusa Fe di aver fatto sparire la moglie di Mauricio. Ed ecco che la povera domestica, la quale non riesce più a sopportare questo peso, arriva a prendere una decisione terribile.

Il Segreto: Mauricio trova Fe appesa con una corda al collo

Fe tenta il suicidio. A trovarla tocca a Mauricio. Il capo mastro entra nel negozio dove lavora la sua amata e la trova appesa al tetto con una corda attaccata collo. Una scena terribile, a cui il Godoy cerca di mettere subito fine. Infatti, Mauricio slega subito la domestica e la sdraia per terra. Dalle immagini si intravede Mauricio mentre cerca il battito di Fe.