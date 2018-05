Scialpi innamorato: nuovo fidanzato dopo il matrimonio finito con Roberto

Giovanni Scialpi: chi è il nuovo fidanzato Leo

Nuovo amore per Giovanni Scialpi. A sette mesi dalla burrascosa separazione con il suo ex manager Roberto Blasi, il cantante ha trovato un nuovo fidanzato. L’artista lo ha rivelato al settimanale Spy, felice come non mai di questo equilibrio ritrovato. E sì, perché Scialpi ha sofferto parecchio per la fine del suo matrimonio ma ora si è lasciato tutto alle spalle. E il suo futuro è accanto a Leo, l’uomo conosciuto in America che ha ridato a Shalpy il sorriso. Ma chi è Leo? Iniziamo subito col dire che il suo vero nome è Euwell, ma viene chiamato affettuosamente da Giovanni Leo. È un dirigente di banca di 60 anni, con alle spalle un lungo matrimonio con una donna. Leo ha due figlie, di 28 e 30 anni, ed è nonno di una bambina di un anno e mezzo. Scialpi e Leo si sono conosciuti in un bar di Los Angeles e tra i due è scoccato il classico colpo di fulmine.

Le dichiarazioni di Shalpy sul nuovo amore Leo

“Leo è un uomo maturo, è una persona alla quale ho dato fiducia così come l’avevo data, in passato, a Roberto. Ma rispetto a lui, Leo mi assomiglia di più”, ha dichiarato Giovanni Scialpi alla rivista edita da Mondadori. Il cantautore ha sofferto molto per la rottura da Blasi, con il quale aveva partecipato pure a un’edizione di Pechino Express formando la coppia de I Compagni. Oggi i rapporti tra gli ex coniugi sono quanto mai difficili e complicati, come ammesso da Scialpi: “Ci sono dei problemi tra me e lui. Quel che posso dire è che Leo sono cinque anni che ha divorziato da sua moglie e hanno trovato un buon compromesso. Mi ha consigliato di fare altrettanto, di uscire con tranquillità dalla mia storia, ma di trovare una soluzione e di compiere questo passo, di non lasciare strascichi con il passato. Lui ha attraversato queste emozioni e le conosce”.

Giovanni Scialpi e le parole per l’ex marito Roberto Blasi

Che tipo di sentimenti prova Giovanni Scialpi per Roberto Blasi? “Lo accuso sempre e sempre lo accuserò di essere stato leggero con me, ha preso delle decisioni…Insomma, poteva pensarci due volte prima di dirmi sì”, ha ribadito l’interprete.