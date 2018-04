Scherzi a parte: quando va in onda lo speciale di Italia1 dedicato allo storico programma Mediaset

Sorpresa. Nella programmazione di Italia1 spunta Sei su Scherzi a parte, speciale che Mediaset manda in onda venerdì 13 aprile 2018, in prima serata. Si tratta di un vero e proprio omaggio allo storico programma ideato da Fatma Ruffini e trasmesso per la prima volta nel 1992. Tra l’altro, lo speciale “compare” in palinsesto per un venerdì sera già piuttosto “affollato”. Venerdì su Rai1 c’è il debutto de La “nuova” Corrida di Carlo Conti mentre su Canale5 va Il Segreto. Per il resto, si tratta di una sorta di “ritorno cult”. Lo show manca dalla TV dal 2015, anno in cui Bonolis ha guidato le ultime due puntate su Canale5.

Francesco Pannofino voce narrante di Sei su scherzi a parte: la novità dopo Emigratis

Venerdì 13 aprile 2018 voce narrante di Sei su scherzi a parte su Italia1 sarà Francesco Pannofino. Il giovedì l’attore racconterà ai telespettatori le “gesta” di Pio e Amedeo nella quarta puntata di Emigratis 3, poi il venerdì sera avrà un compito ben preciso: ridare “linfa” agli scherzi più belli realizzati nel corso delle varie edizioni che verranno anche riproposti in rigoroso ordine temporale e con l’aggiunta di musiche, riferimenti storici, politici, sportivi e sociali del periodo in cui sono andati in onda (qui le notizie sugli ultimi appuntamenti con Bonolis).

Più di 950 i VIP beffati negli anni da Scherzi a parte

Scherzi a parte torna in TV dopo che in 26 anni ha beffato quasi 1000 vip (per la precisione: 950), personaggi famosi appartenenti al mondo dello showbiz, dallo sport, alla musica, passando per la politica. Del resto, come non ricordare lo paura di Leo Gullotta davanti ad una “ferocissima” tigre o la faccia di Barbara D’Urso quando le fecero credere di “averla fatta grossa”…