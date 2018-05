Scanzonissima: il nuovo game show musicale di Rai 2

Gigi e Ross condurranno Scanzonissima, il nuovo programma di Rai 2

Ispirato al format britannico Sing if you can che è arrivato poi in ventisei paesi nel mondo con il nome di Killer Karaoke, Scanzonissima è un game show musicale che andrà in onda in prima serata su Rai 2 per quattro puntate, quattro giovedì. Il programma vede la conduzione di Gigi e Ross. Gigi e Ross sono due comici napoletani. I loro veri nomi sono Luigi Esposito e Rosario Morra. Il duo ha anche recitato insieme in due film: Troppo napoletano del 2016 e San Valentino Stories del 2018. Una grande occasione per Gigi e Ross che saranno al timone di uno tra gli show più amati nel mondo.

Scanzonissima: come si svolgerà il game show

Per ognuna delle quattro puntate di Scanzonissima ci saranno due squadre composte rispettivamente da un leader e altri tre concorrenti. In tutto otto vip provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, di internet e ancora della moda e della bellezza. La sfida vedrà come oggetto il karaoke ma il gioco non sarà così semplice. I personaggi, infatti, dovranno continuare a cantare qualsiasi cosa succeda, anche se cadrà della vernice addosso come si vede nella pubblicità dello show.

Scanzonissima: gli ospiti della prima puntata

Una delle due squadre della prima puntata di Scanzonissima vedrà il cantante Valerio Scanu come leader di Valeria Altobelli, Andrew Howe e Gianluca Impastato. L’altra squadra è capitanata da Donatella Rettore che sarà la leader di Gianluca Fubelli, Veronica Maya e Ilenia Lazzarin.