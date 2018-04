Sarah Castellana è incinta: primo figlio dal marito Heurtaux

Heurtaux presto papà: la moglie Sarah Castellana è incinta

Primo figlio in arrivo per Sarah Castellana e Thomas Heurtaux. La giornalista e il calciatore stanno per diventare genitori e hanno scelto Instagram per annunciarlo a giornalisti, tifosi e semplici follower. L’ex volto di Quelli che il calcio è incinta di cinque mesi: il parto è previsto per il prossimo agosto. Al momento non è stato svelato se il piccolo è un maschietto o una femminuccia, Sarah e Heurtaux si sono limitati a esprimere tutta la propria gioia. “È ufficiale BABY Heurtaux in arrivo: mamma e papà sono pazzi di gioia”, ha scritto Sarah su Instagram mostrando il pancione che sta crescendo mese dopo mese. “Papà ti attende con impazienza”, ha invece confidato il difensore del Verona sul suo profilo social.

La storia d’amore tra Sarah Castellana e Heurtraux

Sarah Castellana e Thomas Heurtraux sono convolati a nozze nel 2016 in Sicilia, dove la giornalista sportiva è nata e cresciuta. I due si sono sposati a Taormina dopo due anni di fidanzamento. I due si sono conosciuti quando Sarah lavorava a Udinese Tv e da allora non si sono più lasciati. Dopo quattro anni insieme la coppia sta finalmente realizzando il sogno più grande, quello di avere una famiglia.

Chi è la giornalista sportiva Sarah Castellana

Sarah Castellana – classe 1990 – è una giornalista sportiva. Ha debuttato giovanissima in una rete televisiva siciliana, per poi lavorare a Sportitalia, Udinese Tv e Gazzetta Tv. Per due anni ha fatto parte del cast fisso di Quelli che il calcio, più precisamente nelle edizioni condotte da Nicola Savino.