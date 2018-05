Sara e Luigi fidanzati dopo Uomini e Donne: la reazione di Nicola Panico

Sara ha scelto Luigi a Uomini e Donne: come ha reagito l’ex fidanzato Nicola Panico

Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. Dopo circa sette mesi, la tronista ha fatto la sua scelta, preferendo il siciliano all’altro corteggiatore, Lorenzo Riccardi. Ma come ha reagito Nicola Panico, l’ex fidazato di Sara a questo nuovo fidanzamento? Non va dimenticato che il trono della campana è nato tra le polemiche. La modella e studentessa di Medicina è infatti approdata alla corte di Maria De Filippi dopo aver lasciato il fidanzato storico, con il quale il rapporto si era incrinato nell’ultima edizione di Temptation Island. Esterna dopo esterna, Sara è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico mentre Nicola non è andato a corteggiare la ragazza come suggerito da qualcuno. Ora che lei ha un nuovo fidanzato qual è il suo pensiero in merito?

Ebbene, Nicola Panico ha preferito restare in silenzio davanti alla scelta di Sara a Uomini e Donne. Non ha risposto ai follower su Instagram e non ha lanciato alcun tipo di frecciatina maliziosa come qualcuno si aspettava. Contattato da noi di Gossipetv, il calciatore ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in merito alla nuova storia d’amore tra Sara e Luigi. Insomma, Nicola ha scelto di non intromettersi in questa storia e di continuare a vivere la sua vita come fatto negli ultimi mesi. Un gesto importante quello di Panico, che è sicuramente felice di vedere la sua ex fidanzata serena e appagata. Senza contare che in passato lo sportivo ha speso belle parole per Luigi Mastroianni.

Uomini e Donne: il pensiero di Nicola Panico su Luigi Mastroianni

“Trovo Luigi un bravo ragazzo”, aveva detto Nicola Panico nell’intervista rilasciata qualche tempo fa a noi di Gossipetv. Al contrario non aveva trovato giusto il comportamento di Lorenzo Riccardi, che all’inizio del Trono era conteso tra Sara e Nilufar.