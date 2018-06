Uomini e Donne, intervista a Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: la prima notte insieme dopo la scelta non hanno consumato

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sono probabilmente tra le coppie più amate dai fan di Uomini e Donne di questa edizione. Dopo che sono usciti insieme dal programma, infatti, i due sono stati riempiti di affetto sui social. A Uomini e Donne Magazine, oggi, la coppia ha deciso di rilasciare un’intervista dove entrambi hanno parlato del loro percorso sia dentro che fuori dal programma. Come procede la loro storia ora che hanno lasciato Uomini e Donne? E come è stato viversi fuori dopo aver passato tutti quei mesi a frequentarsi sotto l’occhio vigile delle telecamere? Su come hanno passato la prima notte insieme dopo la scelta ha risposto, un po’ imbarazzata, Sara Affi Fella. Stando alle ultime dichiarazioni dell’ex tronista, nello specifico, i due non avrebbero consumato subito.

“Per come sono fatta io, non mi piace correre o bruciare le tappe. Mi definisco una ragazza ancora all’antica” ha fatto sapere la Affi Fella a Uomini e Donne Magazine. “Per fortuna ho scelto una persona che mi capisce e mi rispetta” ha poi aggiunto Sara “È questo uno dei lati di Luigi che mi piacciono di più”. La decisione di lei di non andare subito al sodo, inoltre, pare sia stata molto apprezzata dall’ex corteggiatore che, in questo modo, ha avuto ancora conferma su quanto la fidanzata fosse una ragazza di sani principi.

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni contro Lorenzo Riccardi: “È un provocatore”

Ovviamente, tra una chiacchiera e l’altra, durante l’intervista è saltato fuori anche il nome di Lorenzo Riccardi. Le provocazioni e i like dell’ex corteggiatore lasciati sui social a Sara? “Lorenzo è sempre stato un grande provocatore” ha risposto la Affi Fella “In fondo lui è anche questo, lo sappiamo. Non lo fa per un reale interesse, altrimenti mi avrebbe contattata. All’inizio non mi ero neanche accorta di quello che stava accadendo sui social. Non mi interessano i suoi like, ma preferirei evitasse”. Più decisa invece la risposta di Luigi Mastroianni che, a tal proposito, ha affermato: “Per me Lorenzo era e resta inesistente”.