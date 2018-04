Santiago De Martino compie 5 anni: la festa di Belen, il post di Stefano

Il compleanno di Santiago De Martino: la festa nelle stories di Belen

Oggi, 9 Aprile 2018, è il compleanno di Santiago De Martino, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano. Il piccolo Santiago compie cinque anni. E mentre papà Stefano è impegnato ancora in Honduras con l’Isola dei Famosi, mamma Belen ha organizzato la festa per il bambino. Palloncini colorati, zucchero filato e pop corn è quello che appare in questi ultimi minuti tra le storie di Belen Rodriguez. Un elegantissimo Santiago e tanti amichetti a festeggiare. Non manca la magia e le sorprese. Lo stesso Santiago si siede accanto al mago prendendo in mano la sua bacchetta magica! Anche luci e musica per far ballare il festeggiato e tutti i suoi amici. Una bellissima festa, dunque, per il piccolo Santiago.

Il post di Stefano De Martino per il compleanno del figlio Santiago

”5 anni” scrive, semplicemente, Stefano De Martino in riferimento al compleanno del figlio Santiago. Una foto di un leone con il suo cucciolo è il post che il ballerino decide di condividere sui social. Semplice, ma ricco di significato Stefano, che non può festeggiare il compleanno con suo figlio. Stefano è, infatti impegnato a fare da inviato all’Isola dei Famosi, anche se ancora per poco visto che siamo agli sgoccioli con il reality.

Fra una settimana Stefano De Martino potrà riabbracciare suo figlio Santiago

Solo una settimana divide Stefano De Martino dal figlio Santiago. Il bambino in queste ore sta festeggiando il suo compleanno lontano dal papà, in Honduras per lavoro. Proprio a tal proposito, Belen Rodriguez, durante l’ultima intervista a Verissimo, ha detto: “Quando rientrerà festeggerà con Santiago“.