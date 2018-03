Sanremo Young: Gino Paoli litiga in diretta con Mara Maionchi e Masini

Perché Gino Paoli, Mara Maionchi e Marco Masini hanno litigato a Sanremo Young

Attimi di tensione durante la finale di Sanremo Young. Gino Paoli, Mara Maionchi e Marco Masini hanno litigato dopo la performance di una cantante in gara, la giovane Elena Manuele. Quest’ultima si è esibita con Paoli in due canzoni del celebre cantatureo. Una performance che è piaciuta a Gino e al pubblico ma un po’ meno a qualche giurato del programma di Antonella Clerici. Ad aprire il dibattito è stato proprio Masini, che ha evidenziato che la ragazzina è talentuosa ma non ha dato il meglio di sé in quest’esibizione. “Sono obiettivo. Elena ha cantato due canzoni di un artista immenso e cantare le sue canzoni non è facile. Per cantarle non devi avere personalità, dei essere una cantante da pianobar. Lei ha avuto qualche problema tecnico ed è stata imprecisa” ha dichiarato Masini, che ha fatto arrabbiare Gino Paoli.

Gino Paoli replica a Marco Masini: interviene Mara Maionchi

L’ex marito di Stefania Sandrelli ha difeso a spada tratta il talento di Elena: “È una professionista, non ha sbagliato niente. Ci sono quelli perfetto e non dicono un ca..o e poi ci sono gli interpreti, quelli squadrati, che dicono tutto”. Nella discussione si è intromessa Mara Maionchi, che ha ribattuto: “Gino ha ragione, ma forse lei è troppo giovane per comunicare con queste canzoni”. Ma Gino Paoli è stato irremovibile tanto da sentenziare: “Avete davanti un’interprete. In Italia ce ne sono un paio e sono quelli di una volta. Quando vedete un’interprete, dovreste darle tutti 9 o 10”.

Sanremo Young: chi è la cantante Elena Manuele

Elena Manuele ha 15 anni e vive a San Gregorio di Catania. Frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Oltre al canto è anche una grande appassionata di ballo. Si definisce molto testarda e determinata.