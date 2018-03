Sanremo Young , la terza puntata (dopo una settimana di pausa) andrà in onda venerdì 9 marzo alle 21.25 su Rai1. Ecco cosa succederà nel talent show condotto da Antonella Clerici e in onda dal teatro Ariston: concorrenti in gara, giudici e ospiti.

Sanremo Young, il meccanismo

Ogni cantante presenterà al pubblico la propria interpretazione di un brano celebre, selezionato tra gli indimenticabili successi che hanno segnato le 68 edizioni del Festival di Sanremo, canzoni composte da grandi autori e interpretate da artisti italiani ed internazionali.

L’Academy sarà chiamata a giudicare le esibizioni insieme al pubblico, che si esprimerà tramite il televoto, aperto all’inizio di ogni serata. Nella valutazione saranno coinvolti anche la SanremoYoung Orchestra, impegnata accanto ai ragazzi nel percorso di preparazione giorno dopo giorno, e gli stessi cantanti in gara. Il peso della valutazione, espressa dall’orchestra e dai cantanti, permetterà al preferito di entrambe di scalare una posizione nella classifica generale.

L’ospite della puntata di debutto si cimenterà per la prima volta nello Showdown, meccanismo per cui sarà chiamato a decretare, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, posti in ordine alfabetico, i due che saranno promossi alla puntata successiva e i due che dovranno abbandonare il programma. La decisione sarà presa solo dopo aver visionato le esibizioni dei quattro giovani talenti a rischio.

Sanremo Young, gli 8 concorrenti in gara

Gli 8 giovani talenti protagonisti del talent rimasti in gara sono Leonardo De Andreis (17 anni), Zaira Angela Di Grazia (14 anni), Ouiam El Mrieh (17 anni), Luna Farina (16 anni), Elena Manuele (15 anni), Bianca Moccia (14 anni), Raffaele Renda (17 anni) e Rocco Scarano (17 anni).

Sanremo Young, i giudici componenti dell’Academy

Dieci i giurati: Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e Poveri e Baby K.

Sanremo Young, gli ospiti della terza puntata di venerdì 9 marzo 2018

L’ospite musicale della terza serata sarà Massimo Ranieri, attualmente impegnato con la tournée del suo one man show Sogno e son desto, che si esibirà al fianco dei giovani cantanti.

Carlo Conti, conduttore di tre edizioni consecutive del Festival di Sanremo, sarà invece protagonista dello Showdown.