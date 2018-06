Sanremo 2019, Claudio Baglioni direttore artistico: la conferma della Rai

Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni direttore artistico: la conferma ufficiale della Rai

Claudio Baglioni sarà il direttore artistico del Festival di Sanremo 2019. Dopo mesi di rumors, ora l’annuncio ufficiale arriva dalla Rai. In una nota, il direttore generale Mario Orfeo si dice “contento” del “positivo esito della trattativa“, per cui “da febbraio a oggi c’è stato un vero e proprio corteggiamento“. È così che Baglioni concede il “bis”. Lo fa dopo che lo scorso aprile 2018, in una intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, parlando del Festival aveva detto: “Siamo alle avvisaglie. Però mi dicono che il lusso ripetuto diventa un peccato“. In quel caso, a proposito della popolare kermesse musicale il cantautore ha anche aggiunto: “Lo farei durare due settimane, magari con rassegne a corollario“.

Claudio Baglioni, a Sanremo 2019 anche come conduttore?

A confermare Claudio Baglioni concede il “bis” a Sanremo 2019 è lo stesso Baglioni su Facebook. E ora tutti si domandano se il direttore artistico sarà oppure no anche il conduttore ufficiale dell’evento Rai. Al momento è presto per notizie ufficiali in merito, anche se risale ai primi di aprile 2018 la news, pubblicata da Il Fatto Quotidiano, secondo cui proprio Baglioni avrebbe cenato in un ristorante romano, insieme ad Orfeo, Teodoli, Fasulo e ai presentatori della precedente edizione, Hunziker e Favino, In ogni caso, vedremo chi sarà il prossimo conduttore del Festival ad avventurarsi sul palco della popolare kermesse trasmessa ogni anno su Rai1.

Sanremo, Baglioni come Conti?

Del resto, nel concedere il “bis” a Sanremo, Baglioni riporta la menta a quanto accaduto in precedenza con Conti. Ricordate? Dopo aver detto svariate volte che non avrebbe più rifatto il Festival, successivamente il conduttore più “nero” della TV italiana ne è stato direttore artistico e presentatore ufficiale per ben tre edizioni (e tutte di successo). Insomma, Baglioni segue le “orme” dei suoi “predecessori”? Chissà.