Claudio Baglioni presenta il Festival di Sanremo 2019?

Con queste parole Claudio Baglioni fa capire che molto probabilmente guiderà anche il Festival di Sanremo 2019: “Siamo alle avvisaglie. Però mi dico che il lusso ripetuto diventa peccato“. Quando parla di avvisaglie, il cantautore sembra riferirsi a contatti esistenti tra Baglioni e la RAI. Dunque, chissà che se, dopo il successo dell’edizione 2018, non ci sia ancora lui al timone della popolare kermesse di Rai1. “Nessuno – precisa Baglioni – si auspicava un successo così“. Se Baglioni tornasse davvero a lavorare per l’evento trasmesso dal Teatro Ariston, ha già in mente delle novità da apportare al mega show della RAI: “Lo farei durare due settimane, magari con rassegne a corollario. E, senza esagerare perché resta un romanzo popolare in musica, vorrei vedere rappresentate anche discipline più elitarie e non solo le canzoni orecchiabili“. Queste le dichiarazioni rilasciate dal cantante in una intervista pubblicata dal CorSera online giovedì 27 aprile 2018.

Sanremo 2019: tornano anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino?

Dichiarazioni, quelle di Claudio Baglioni sul Festival di Sanremo 2018, che seguono alla notizia di qualche giorno fa, secondo cui lo stesso Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino avrebbero incontrato i vertici RAI – dal Dg Mario Orfeo, al direttore di Rai1, Angelo Teodoli, al vice direttore di Rete, Claudio Fasulo – nel corso di una cena. Se in quella cena si sia parlato anche del prossimo Sanremo almeno per ora non è dato saperlo, certo è che il dubbio resta e l’ipotesi di rivedere i tre sul palco dell’Ariston si fa sempre più insistente. Se la cosa andasse in porto, sfumerebbe così l’ipotesi targata Paolo Bonolis. Stesso il conduttore, in un programma della RAI, circa l’eventuale suo ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo aveva detto: “Lo vedo dal divano. Tanto ora chi canta conduce e chi presenta si mette a cantare“.

I nomi dei presentatori del Festival di Sanremo degli ultimi 5 anni

A proposito di condurre il Festival di Sanremo, negli ultimi 5 anni sono stati ben quattordici i presentatori che l’hanno guidato. Prima del trio Baglioni – Hunziker – Favino dell’edizione 2018, Carlo Conti ha presentato la kermesse insieme a Maria De Filippi (2017), a Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Diana Ghenea (2016), Arisa, Emma e Rocìo Munoz Morales (2015), mentre almeno per adesso Fabio Fazio ha condotto la sua ultima edizione con Luciana Littizzetto (2014).