Samuel Peron e Tania Bambaci sono in crisi: parla lei

Il ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron e la fidanzata Tania Bambaci sono in crisi: è ufficiale

Momento difficile per Samuel Peron e la fidanzata Tania Bambaci. Il ballerino di Ballando con le Stelle e la giovane attrice sono in crisi. A confermarlo è stata Tania al settimanale Nuovo, dopo che le foto di Peron che lascia la loro casa hanno fatto il giro del web. La protagonista del programma di Rai Tre M non ha però confermato la fine della convivenza con il compagno. “Non mi risulta che una valigia serva solo per andarsene via di casa”, ha puntualizzato Tania. Che non ha nascosto il momento difficile che sta attraversando con Samuel, dopo che per anni i due hanno sognato di sposarsi e mettere su famiglia.

Parla Tania Bambaci: la crisi con il ballerino Samuel Peron

“Nelle ultime settimane abbiamo discusso spesso per piccole cose e la situazione in cui siamo stati paparazzati è stata una delle tante. Siamo persone nomali, anche a noi capitano momenti del genere”, ha spiegato Tania Bambaci alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Il tempo ci aiuterà a capire e a superare certe tensioni. Capita a tutti di attraversare periodi stressanti che portano a discutere con chi ti sta intorno”. Al momento Samuel Peron ha preferito non rilasciare dichiarazioni: dopo la fine di Ballando con le Stelle, dove ha gareggiato con l’attrice Eleonora Giorgi, lo sportivo si sta concedendo un po’ di sano relax.

La fidanzata di Samuel Peron: chi è Tania Bamabaci

Tania Bambaci, siciliana, ha 27 anni e lavora da qualche anno come attrice. Si è fatta conoscere con i concorsi di bellezza: ha partecipato a Miss Italia nel 2010 e ha vinto Miss Mondo Italia nel 2011. Ha partecipato a numerosi cortometraggi e ha preso parte a due episodi del film Squadra antimafia – Il ritorno del boss nel 2016.