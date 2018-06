Sacrificio d’amore 2, anticipazioni puntata 27 Giugno: dov’è Silvia?

Questa sera è tornata su Canale 5 la fiction Sacrificio d’amore con protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta. È da poco andata in onda la prima puntata della seconda stagione poiché la fiction era stata sospesa a causa degli ascolti bassi. Ma dove eravamo rimasti? Brando si trova in clinica a causa delle sue condizioni di salute ed è sempre più disperato perché Silvia gli ha detto addio. L’uomo non sa però che la donna in realtà lo sta proteggendo dal marito affinché lui possa continuare a curarsi. In questa prima puntata della seconda stagione non sono mancati tanti colpi di scena che si ripeteranno nella seconda puntata. Silvia, infatti, sembra voler lasciare tutto e tutti. Il secondo appuntamento con Sacrificio d’amore 2 vi aspetta Mercoledì 27 Giugno in prima serata su Canale 5.

Brando accanto a Giosuè

Nella seconda puntata della seconda stagione di Sacrificio d’amore Silvia sembra essere sparita. La donna, infatti, ha fatto perdere le sue tracce all’improvviso senza rivelare niente a nessuno. Per questo i suoi familiari sono sempre più preoccupati e credono che possa aver deciso di compiere un gesto disperato tentando il suicidio. Mentre tutti sono alla disperata ricerca di Silvia, Brando continua a rimanere accanto a Giosuè dato che le sue condizioni di salute sono pessime. Anche Lucrezia non è intenzionata a lasciare Giosuè e vuole aiutare Brando. La donna sembra provare dei sentimenti nei confronti di Brando che comincia ad avvicinarsi a lei nonostante pensi sempre a Silvia. Nasce così una particolare intesa tra Brando e Lucrezia, intesa che non passa inosservata a Jacopo Farnesi.

La signorina Maffei nei guai

Infine arrivano i guai per la signorina Maffei. Il nipote Tommaso si reca in carcere a trovare Maddalena e viene a sapere che Silvia non vuole aiutare la ragazza affinché venga scagionata. Tommaso si trova quindi costretto a chiedere aiuto alla zia che alla fine cambia idea. Corradi scopre così che la signorina Maffei lo ha tradito e decide di cacciarla dalla villa. Per scoprire come tutto si risolverà non ci resta che aspettare la seconda puntata di Sacrificio d’amore 2.