Uomini e Donne, Sabrina Ghio: le ultime dichiarazioni su Niccolò Raniolo e Niccolò Fabbri

Sabrina Ghio è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. E non ha risparmiato qualche frecciatina ai suoi corteggiatori, Niccolò Raniolo e Niccolò Fabbri. In particolare l’ex tronista di Maria De Filippi non ha apprezzato una recente intervista di Niccolò R., nella quale il modello ha usato parole poco carine nei suoi confronti. Un comportamento che Sabrina non si aspettava, tanto che ha confidato che sentire certe cose fa davvero male. “Non ho più sentito Niccolò. Lui tra l’altro ha rilasciato un’intervista poco carina nei miei confronti. Io alle sue dichiarazioni ho risposto che, certe volte, basta il silenzio. Il mio, naturalmente. Anche se sarebbe stato preferibile fosse stato zitto lui. L’avrei reputato molto più uomo. A volte non serve dire certe cose” ha dichiarato Sabrina al settimanale Mio. Ma che cosa ha detto Niccolò R. contro l’ex ballerina di Amici?

Raniolo ha confessato di non essere mai stato attratto esteticamente da Sabrina. “Non è il genere di ragazza che mi attrae […] non è una ragazza che mi giro a guardare per strada. Mi piacciono le ragazze acqua e sapone, non mi piacciono le ragazze rifatte e lei non ha mai nascosto di esserlo” ha spiegato Niccolò in un’intervista radiofonica, lasciando tutti di stucco. In primis la Ghio che non ha approvato molto lo sfogo tanto da replicare subito su Instagram il giorno dopo: “Sono troppo educata e signora per rispondere e cadere così in basso. Alcune volte il silenzio vale più di qualsiasi cosa!”.

Uomini e Donne: la frecciatina di Sabrina a Niccolò Fabbri

Dopo la scelta andata male, Sabrina Ghio non ha più sentito neppure Niccolò Fabbri, l’altro corteggiatore che aveva provato fino alla fine a far capitolare la bionda tronista. “Non mi ha mai cercato dopo il programma, anche se mi aspettavo che lo facesse” ha fatto sapere Sabrina che invece è rimasta delusa. Niccolò ha infatti preferito andare a corteggiare Sara Affi Fella, per poi abbandonare il Trono Classico perché poco interessato all’ex protagonista di Temptation Island.