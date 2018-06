Rossella Brescia e il figlio mai arrivato: “Ho sofferto tanto”

Rossella Brescia e la maternità mancata: l’intervista a Grazia e le ultime dichiarazioni della ballerina

La vita professionale di Rossella Brescia procede alla grande in questo ultimo periodo. Radio e adesso anche il lavoro di attrice la stanno tenendo davvero molto impegnata. Le cose, inoltre, sembrerebbero andare bene anche in amore. Lei e Luciano Cannito stanno infatti ancora insieme anche se, stando alle sue ultime dichiarazioni, qualcosa potrebbe completare ancora di più il loro rapporto di coppia: un figlio. Di voler diventare mamma Rossella Brescia lo ha sempre dichiarato eppure, nonostante le buone intenzioni, il destino non le è andato incontro in questo senso. In un’intervista rilasciata a Grazia, infatti, Rossella Brescia della sua maternità mancata è tornata a parlare, lasciando trasparire un velo di nostalgia dalle sue parole.

Rossella Brescia: “Un bambino? Io c’ho provato però non è arrivato … ho sofferto tanto”

Dopo aver parlato di quelli che sono i suoi progetti lavorativi, a Rossella Brescia è stato chiesto anche di parlare di bambini e di maternità. Un figlio? “Io c’ho provato però non è arrivato” ha confessato al settimanale Grazia lei “All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli”. In compenso, però, Rossella Brescia ha detto: “Riverso il mio sentimento materno sui miei bellissimi nipoti. E sui cuccioli della mia scuola di danza: li amo tutti”. Parole dolci ma forti e decise quelle di Rossella Brescia che, nonostante tutto, il suo amore per i bambini oggi ha trovato il modo di non farlo andare perduto.

Rossella Brescia e Luciano Cannito: l’amore e la passione per la danza

Rossella Brescia, come già accennato sopra, oggi è sentimentalmente legata a Luciano Cannito, coreografo molto conosciuto nel mondo della danza. Ad accomunarli, quindi, non è solo il sentimento di stima e di affetto. Entrambi, infatti, condivido molte passioni tra cui, come è facile intuire, quella della danza.