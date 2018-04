La reazione di Rosa Perrotta alla proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione: arriva la spiegazione di Paola Di Benedetto

La reazione di Rosa Perrotta alla proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione ha stupito tutti. L’ex tronista di Uomini e Donne è apparsa alla finale dell’Isola dei Famosi piuttosto fredda e poco emozionata. Come mai? A spiegare la realtà dei fatti ci ha pensato Paola Di Benedetto, che in Honduras è diventata la migliore amica della modella e attrice. “Devi conoscere bene Rosa per poterla capire a fondo. Rosa si è sentita intimorita, non se l’aspettava in quel preciso momento anche se parlava spesso di matrimonio con Pietro” ha spiegato la fidanzata di Francesco Monte a Casa Signorini. E Elena Morali, anche lei ospite del salotto di Alfonso Signorini, ha aggiunto che Rosa ha già iniziato a pensare ai preparativi del matrimonio, che pare si terrà a Napoli.

Le parole di Rosa Perrotta dopo la proposta di matrimonio di Pietro

La stessa Rosa ha spiegato in un’intervista al settimanale Spy di non aspettarsi la proposta di matrimonio di Pietro. “Non me l’aspettavo. In passato abbiamo parlato di nozze, ma mai concretamente. Ero così stordita su quella sedia, in diretta, sembravo un pesce lesso. Troppe emozioni. Ancora non ho razionalizzato. Ora voglio riprendere la mia vita, ma ammetto che l’esperienza dell’Isola mi ha cambiata profondamente. Ora ho una nuova visione della felicità e mi immagino mamma. Questa per me ora è la parola più bella del mondo”, ha fatto sapere la Perrotta.

Rosa e Pietro ancora più innamorati dopo l’Isola dei Famosi

Dunque l’Isola dei Famosi non ha messo a repentaglio la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: dopo la scelta a Uomini e Donne i due sono più uniti e affiatati che mai e presto diventeranno marito e moglie.