Rosa Perrotta ‘rosica’? Paola Di Benedetto: “Appena la telecamera va via…”

Paola Di Benedetto da quando ha lasciato L’Isola dei Famosi continua a far parlare di sé: da una parte è ‘braccata’ per la neonata love story nata con Francesco Monte, dall’altra non lesina parole schiette sul reality che ha da poco lasciato. Nelle ultime ore, stuzzicata su Instagram sull’amica Rosa Perrotta – definita come una che ‘rosica’ su Alessia Mancini – ha spiegato il suo punto di vista in merito e non solo. Ne ha avute un po’ per tutti, non tralasciando nemmeno il modo in cui il programma veicola immagini e contenuti. Nel suo mirino sono finiti poi alcuni suoi ex naufraghi. Andiamo a scoprire tutto.

Paola Di Benedetto: “Quello che vedete a casa non corrisponde a verità assoluta”

Raggiunta da un commento Instagram su Rosa Perrotta, in cui veniva consigliato all’ex tronista di Uomini e Donne di non sparlare e rosicare su Alessia Mancini, la Di Benedetto ha vuotato il sacco con una lunga risposta. “Assicuro che io e Rosa non passavamo le nostre giornate a sparlare degli altri. Ma quei pochi minuti in cui lo facevamo arrivavano le telecamere, perché quello è materiale da mandare in onda”. Madre Natura prosegue, dicendosi dispiaciuta di essere passata ‘come antipatica’ per questo modo di mostrare i filmati in tv. Poi aggiunge: “Le mie giornate come quelle di Rosa sull’Isola sono state fatte di tanto altro. Non pensate che quello che vedete a casa corrisponde a verità assoluta”. Infine l’affondo su alcuni ex compagni di viaggio in Honduras.

“Appena la camera va via diventano i peggio falsi e cattivi”: Madre Natura svela i segreti dell’Isola

“Ci sono tante persone, li sull’Isola, che appena vedono arrivare la camera se ne escono con frasi e comportamenti buonisti – prosegue Paola – e appena la camera va via diventano i peggio falsi e cattivi”. Infine la showgirl chiosa con l’invito ai follower di fidarsi di quanto scritto: “Se ho un pregio è quello della sincerità e della schiettezza come avete visto, quindi fidatevi”. Chiacchiericci e polemiche a parte, Paola continua a vivere la storia con Francesco Monte, con cui pare proprio aver trovato un feeling perfetto.