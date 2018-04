Rosa Perrotta mamma? Il desiderio dopo l’Isola e le nozze con Pietro

Isola dei Famosi, Rosa Perrotta vuole diventare mamma: l’ultimo desiderio e il matrimonio con Pietro

La proposta di matrimonio è arrivata. Rosa Perrotta ha ricevuto l’anello di fidanzamento da Pietro Tartaglione proprio durante la diretta della finale dell’Isola dei Famosi. Ora tutti sono ansiosi di capire come, quando e dove verranno celebrate le nozze. In ogni caso, l’ex naufraga pare non abbia deciso ancora nulla. Al settimanale Spy, la bellissima donna ha rivelato alcuni particolari dettagli della sua esperienza in Honduras e non solo. Come è facile immaginare non sono mancate le domande sull’ormai chiacchieratissimo matrimonio. A quanto pare, oltre a voler diventare la moglie del bel Tartaglione, l’ex tronista di Uomini e Donne desidera diventare anche mamma.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano a Napoli dopo l’Isola dei Famosi

Rosa ha dichiarato che non ha ancora pensato a nulla. L’unica cosa certa è il luogo. “Calma. Ancora non riesco a immaginare niente di tutta l’organizzazione e vedo le nozze come un evento importante che avverrà, non subito però. Sento che sarà una festa, piena di allegria. Ma non scrivete che abbiamo già una data perché mi ha chiesto di sposarlo pochi giorni fa, anzi poche ore fa. Posso solo dirvi che il luogo sarà a Napoli.” Insomma, è ancora tutto da decidere. L’esperienza all’Isola dei Famosi l’ha cambiata e ora la Perrotta ha un altro grande desiderio. “Ora ho una nuova visione della felicità e mi immagino mamma.” Sembrerebbe proprio che dopo le nozze, la donna abbia intenzione di avere anche un bambino.

Isola dei Famosi, Rosa Perrotta: ultime dichiarazioni su Alessia Mancini

Nei confronti dei suoi compagni di avventura, Rosa ha avuto delle bellissime parole per Filippo Nardi e Paola Di Benedetto. I due sono infatti state le persone con cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha stretto un meraviglioso rapporto. Su Alessia Mancini non cambia idea. Se dovesse pensare di rifare l’Isola, la Perrotta non la rifarebbe mai con l’ex velina. È invece stata una grandissima sorpresa Francesca Cipriani.