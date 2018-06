Rosa Perrotta avverte il ‘gregge’ femminile di Pietro Tartaglione: “Caprette, andate a pascolare altrove”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre più affiatati e procedono spediti verso il matrimonio. La coppia sbocciata a Uomini e Donne oggi è però apparsa sui social non per trasmettere ‘love’, come spesso ci ha abituati, ma per dare un avvertimento. La naufraga della recente Isola dei Famosi infatti, spalleggiata dal compagno, ha postato diverse Instagram Stories spiegando come il ‘gregge’ femminile che rivolge parecchie attenzioni a Tartaglione sia sempre molto attivo sui social. Rosa ha anche fatto sapere di aver effettuato una piccola indagine su queste persone, scoprendo delle curiosità inaspettate e non proprio edificanti sul loro conto.

Pietro Tartaglione, Rosa lancia chiari ammonimenti alle fan del fidanzato

“Oggi volevo commentare con voi il gregge di cui già vi avevo parlato… e che si palesa sul profilo Instagram di Pietro”. Le parole sono di Rosa Perrotta che spiega poi di aver fatto una piccola ricerca su queste donne molto ‘affezionate’ al suo Tartaglione. Risultato? “Vai sul profilo di queste personcine – spiega l’ex tronista– e leggi che hanno come frase rappresentativa della loro personalità ‘L’amore vero’ o ‘I sentimenti sono la cosa più importante della vita’”. In effetti diciamo che, in fede a quanto detto dalla futura sposa, c’è un piccolo scarto di credibilità: insomma, interviene a fagiolo il noto detto ‘Si predica bene ma si razzola male’. Dunque? “Volevo dire a queste caprette di andare a pascolare un po’ più in là perché qui non c’è erba”, chiosa infine la Perrotta. A questo punto nel video sbuca Pietro che sorridendo placa il sarcasmo della fidanzata: “Amore calma”.

Rosa e Pietro si sposano: preparativi e dettagli sul matrimonio

Il matrimonio tra i due piccioncini sta pian piano prendendo forma. I preparativi fervono. Dopo la proposta all’Isola dei Famosi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato infatti a darsi da fare per preparare la cerimonia. A farlo sapere è stata la stessa Rosa in una recente intervista concessa al settimanale Vero. Al momento la Perrotta non ha voluto svelare la data precisa del matrimonio ma, secondo i beninformati, sarà nel mese di aprile del prossimo anno.