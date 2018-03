Isola dei Famosi, Rosa Perrotta e Elena Morali rimproverate da Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Bossari

Elena Morali e Rosa Perrotta sono tornate in gioco all’Isola dei Famosi dopo due settimane passate in solitudine sull’Isola che non c’è. E le loro confidenze non sono piaciute a più di qualcuno. L’ex tronista di Uomini e Donne e la showgirl di Colorado hanno criticato nei loro discorsi Nino Formicola, in arte Gaspare, e Alessia Mancini per le loro carriere. Le due hanno usato parole molto dure che, appena trasmesse in onda, hanno sollevato un vero e proprio polverone. Sia in studio – dove non sono mancati i rimproveri di Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Mara Venier – sia sul web, dove le ragazze sono state attaccate a più non posso.

Le critiche di Elena Morali e Rosa Perrotta su Nino e Alessia

“Ma cosa fa Nino? Crede che arrivando in finale diventerà il comico numero 1 in Italia? Alessia Mancini dice di far televisione da 20 anni: ma se io non la vedo in tv da venti anni”: sono queste le frasi incriminate che hanno messo alla gogna Elena Morali e Rosa Perrotta. Il primo ad avere da ridire è stato Daniele Bossari, che ha evidenziato che le due hanno solo sparlato degli altri durante la permanenza sull’Isola dei Famosi. Sulla stessa lunghezza d’onda Alessia Marcuzzi, che ha però cercato di usare toni più pacati: “Non è bello dire certe cose”. Più diretta, invece, Mara Venier che ha ribadito: “Non è carino quello che avete detto. Parlate di Nino che è un signore della televisione e di Alessia che ha lavorato anni fa e poi si è fermata. Non è carino”.

La replica di Nino Formicola e Alessia Mancini a Rosa e Elena

Alessia Mancini ha replicato con garbo alle insinuazioni di Rosa e Elena, cercando di chiudere la discussione: “Ho iniziato a lavorare a 16 anni con Non è la Rai. Auguro a queste due giovani e belle ragazze la stessa fortuna che ho avuto io”. Diversa la reazione di Nino Formicola, che ha avuto uno scontro con Elena Morali. “Mi piacerebbe sapere cosa fa Elena nella vita” ha insinuato l’artista, che ha ricevuto una secca replica dalla fidanzata di Scintilla: “Recito da anni in Colorado, tu cosa fai?”.