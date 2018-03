Rosa Perrotta e Alessia Mancini continuano a discutere all’Isola dei Famosi: la lite tra le due naufraghe

Rosa Perrotta e Alessia Mancini sono ormai due antagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi. I loro caratteri molto forti (e forse anche molti simili) li hanno portate a scontrarsi fino all’esasperazione negli ultimi tempi. Adesso le due naufraghe sembrerebbero essere arrivate ad un punto morto, ovvero: non si tollerano più. Oggi a farle litigare è stata una pentola piena di granchi. Rosa Perrotta, nello specifico, non avrebbe gradito il modo in cui Alessia Mancini avrebbe giustificato un suo errore scaricando su di lei tutte le colpe. L’ex letterina, infatti, rimproverata da Jonathan avrebbe detto a quest’ultimo che Rosa le aveva detto di mettere la pentola sul fuoco così com’era. Un’affermazione, quest’ultima, che ha molto infastidito l’ex tronista che, a tal proposito ha voluto chiarire la sua posizione.

Rosa Perrotta contro Alessia Mancini: “Io non ci parlo nemmeno con te”

Ad infastidire molto Rosa Perrotta, come mostrato oggi durante il day time, è stato l’atteggiamento di Alessia Mancini che, per giustificarsi appunto, avrebbe tirato in ballo lei parlando con Jonathan. “Io non ci parlo nemmeno con te” ha infatti detto la Perrotta ad Alessia, spiegando così che qualsiasi errore fatto dalla Mancini, in realtà, non poteva essere imputato a lei. “Lei è perfetta e quando sbaglia le colpe sono degli altri” ha aggiunto poi la Perrotta. Di contro, invece, Alessia Mancini ha dichiarato: “Lei non mi sopporta e io non devo piacere a tutti”. Riusciranno mai le due naufraghe a trovare un punto in comune o questa rivalità se la porteranno dietro fino alla fine?

Rosa Perrotta e Alessia mancini: le due antagoniste in nomination

Rosa Perrotta e Alessia Mancini, dopo essere state messi in nomination la scorsa settimana insieme a Simone Barbato, rischiano di fatto di uscire stasera dal reality. Il pubblico, nei loro confronti, sembra essere molto diviso. Se da un lato Rosa Perrotta infatti gode dell’appoggio dei fan di Uomini e Donne, dall’altro Alessia Mancini pare aver conquistato una larga fetta di telespettatori dell’Isola quest’anno. Per scoprire chi avrà la meglio, però, non possiamo fare altro che aspettare e vedere chi, tra poche ore, sarà costretto a lasciare l’Isola dei Famosi.