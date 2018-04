Rosa Perrotta dopo l’Isola: l’inaspettato e speciale messaggio

Isola dei Famosi, Rosa Perrotta commuove: il messaggio di ringraziamenti

L’Isola dei Famosi è volta al termine e i naufraghi sono tornati alla loro quotidianità. Rosa Perrotta è senza dubbio una delle poche concorrenti che è riuscita a dare tutta sé stessa fino al suo ultimo minuto in Honduras. È partita con la voglia di farsi conoscere, senza però sentire il bisogno di piacere a tutti i costi. Nonostante non sia riuscita ad accedere alla finale, l’ex tronista crede di essere stata in grado a portare a termine la sua esperienza nel migliore dei modi. Tra i tanti in gara, la fidanzata di Pietro Tataglione è stata senza dubbio una dei grandi protagonisti di questa polemica edizione. Dopo la proposta di matrimonio ricevuta in diretta tv, la ragazza si è lasciata andare ad un dolce e inaspettato messaggio dedicato proprio a sé stessa e all’Isola in generale.

Rosa Perrotta, uno speciale grazie all’Isola: il messaggio social

Dopo aver ripreso possesso dei profili social privati, Rosa ha voluto pubblicare uno speciale messaggio dedicato all’Isola dei Famosi. A quanto pare, la Perrotta è tornata in Italia in smagliante forma fisica e soprattutto psichica. Su Instagram, la ragazza ha condiviso uno scatto che ritrae uno dei momenti più commoventi di questa edizione del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi. La giovane donna scrive: “L’Isola non mi ha cambiata, non è quello che fa, l’Isola ti spoglia. Ti leva il superfluo, dal viso, dal corpo e dall’anima. Prima di partire ho detto che avrei portato lì semplicemente me stessa, il mio ‘non voler piacere a tutti i costi’ che spesso viene confuso per strafottenza, ma è solo il mio modo per salvaguardare la mia libertà che è il mio più grande limite e la mia più grande forza.”

Isola, Rosa torna più forte di prima: parole speciali dopo la finale

Dopo la diretta della finale che ha visto vincere Gaspare, Rosa si è lasciata andare ad un dolce e tenero pensiero dedicato proprio all’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi. “Non volevo ingannare nessuno, perché sapevo che a ingannare l’Isola, avrei ingannato me stessa. Sono partita veramente con l’essenziale. Perché era ciò a cui volevo avvicinarmi: L’ESSENZIALE. L’Isola mi ha regalato lucidità, indipendenza, verità.”